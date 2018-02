Bankkantoor blijft cruciaal: zowat helft personeel werkt lokaal

België blijft een land van bankkantoren. Ons land staat hiermee in de Europese top drie. Bij de vier Belgische grootbanken werkt 40 à 60 procent van de medewerkers nog altijd in een lokaal kantoor. Bij de kleinere banken ligt dat percentage vaak nog hoger. Dat blijkt uit een rondvraag van Jobat bij banken in ons land.

Digitalisering en sluiting of samenvoeging van bankkantoren. De berichten hierover zijn niet uit het nieuws te slaan. Toch beschikt ons land nog over een erg uitgewerkt kantorennet. Alleen Spanje en Cyprus hebben per hoofd van de bevolking meer kantoren. Per miljoen inwoners zijn er in ons land 603 kantoren. Dit blijkt uit de meest recente cijfers van de Europese Centrale Bank. In Nederland zijn dat er 102, in Duitsland 389 kantoren per miljoen inwoners.

In ons land is dat kantorennetwerk de voorbije jaren wel afgebouwd, blijkt uit cijfers van vakfederatie Febelfin. Waren er in 2007 nog 8.451 bankkantoren, dan verminderde dat in 2016 tot 6.182 kantoren. Een daling van meer dan 20 procent op tien jaar tijd.

Vlaanderen en zijn banken

De bankkantoren bevinden zich bij uitstek in Vlaanderen. Vlaanderen telde, volgens Febelfin, per einde 2016 met een aantal van 4.270 veel meer kantoren dan Wallonië (1.504) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (408). Vlaanderen telt dus meer dan dubbel zoveel kantoren als Brussel en Wallonië tezamen.

Ook in Vlaanderen zelf zijn er verschillen. Zo beschikken Oost-Vlaanderen (1.119) en Antwerpen (1.044) er over de meeste lokale bankkantoren, Vlaams-Brabant (635 kantoren) en Limburg (483) over de minste. Over heel België bekeken is de provincie Luxemburg de hekkensluiter met 145 kantoren.

Lokale mensen

We vroegen de belangrijkste banken hoeveel van hun bankmedewerkers vandaag nog in een lokaal kantoor aan de slag zijn. Zo had BNP Paribas Fortis, de grootste bankenwerkgever in ons land, eind vorig jaar 13.429 voltijdse medewerkers in dienst. “Daarvan werken er 6.966 voor retail banking, dus bankdiensten voor particulieren, zelfstandigen en kleine ondernemingen”, licht woordvoerster Hilde Junius toe. “Van die 6.966 werknemers werken er 5.439 in de regio. Dus zowat 40 procent van het personeel werkt in de bankkantoren”, stelt Junius, die opmerkt dat bij hen ook heel wat activiteiten buiten die kantoren afspelen, zoals corporate en investment banking.

Bij Belfius zien we een gelijkaardige verhouding: 60 procent van de medewerkers werkt in de hoofd- en regionale zetels, tegenover 40 procent kantoormedewerkers (ook als zelfstandige). Maar bij KBC, de nummer twee in België inzake personeel, is de verhouding net omgekeerd: 60 procent kantoorpersoneel tegenover 40 procent op het hoofd- en regionaal kantoor. Ook bij concurrent ING werken meer mensen lokaal. “Ongeveer 1.800 medewerkers werken in een hoofdkantoor of hub voor de regio en ongeveer 2.000 medewerkers in een plaatselijk bankkantoor”, aldus Julie Kerremans van ING.

Kleinere banken

Bij sommige banken zit zelfs een ruimte meerderheid van het bankpersoneel in de lokale kantoren. Hun focus op retailbankieren en hun zelfstandigennetwerk speelt hier een rol. “In ons netwerk van zelfstandige bankkantoren werken vandaag ongeveer drie keer zoveel mensen dan dat in het hoofdkantoor aan de slag zijn”, stelt Lisa Pieters, press officer bij AXA Bank Belgium. “Al worden de mensen in de plaatselijke bankkantoren niet door AXA Bank tewerkgesteld, maar door een zelfstandige bankagent.”

Een vergelijkbaar verhaal bij Crelan. Op de Crelan-hoofdzetel en op de twee regionale zetels werken er806 personeelsleden. De Crelan-bankkantoren, die worden gerund door zelfstandige kantoorhouders, tellen 1.795 medewerkers. Ruim dubbel zo veel dus.

De verhoudingen verschillen dus flink van bank tot bank, al staat in België het bankkantoor centraal. Werkt iemand in ons land voor een bank, dan is de kans dus reëel dat dit nog vanuit een kantoor in de buurt gebeurt.

