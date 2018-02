Maria kwam levend uit brandende Grenfell Tower, maar zeven maanden later heeft haar man slecht nieuws

Zeven maanden na de verwoestende brand in de Grenfell Tower in Londen is Maria Burton, een 65-jarige vrouw die levend uit het gebouw gedragen werd, bezweken aan haar verwondingen. Dat heeft haar echtgenoot op sociale media bekendgemaakt.

Toen de brand in de 24 verdiepingen hoge Grenfell Tower uitbrak op 14 juni 2017 even voor 1 uur ’s nachts, bevonden Maria Del Pilar Burton (65) en haar echtgenoot Nick (50) zich in hun appartement op de 19de verdieping. De vlammen sloegen al snel wild om zich heen en richtten een ravage aan, die uiteindelijk aan 71 mensen het leven zou kosten.

Ondanks de wild om zich heen slaande vlammen bleef het echtpaar tot 3.30 uur ’s nachts in haar flat. Dat deden ze op aanraden van de brandweermannen. De vrouw leed aan een slopende ziekte en afdalen via de trappen zou gevaarlijk zijn. Bovendien waren ze door de veiligheidsdeuren veilig in hun appartement, zo vertelden de brandweerlieden hen.

“Ik dacht dat ze dood was”

Toen de brand te hevig werd, moesten de hulpdiensten toch ingrijpen en in de chaos raakten Burton en haar echtgenoot elkaar kwijt. Nick zag haar pas terug toen brandweermannen haar naar buiten droegen.

“Behalve haar T-shirt hadden ze al haar kledij van haar afgeknipt”, zei hen daar toen over in The Standard. “Ik heb mijn handdoek over haar heen gegooid om haar wat te bedekken en in haar waardigheid te laten. Er zat geen leven meer in haar, ik dacht echt dat ze dood was. Ik huilde en was in shock.” In alle drukte verloor hij zijn vrouw opnieuw uit het oog. Pas in het ziekenhuis werden ze herenigd.

Na zeven maanden voor haar leven te hebben gevochten, is Burton toch bezweken aan haar verwondingen. Ze overleed op 29 januari, maar pas deze week maakte haar echtgenoot het nieuws bekend op sociale media. “Pily (zoals hij haar noemde, nvdr) was een kleurrijk, flamboyant en liefdevol persoon die ons helaas heeft verlaten op 29 januari. Ik moedig jullie graag aan om dat te weerspiegelen in jullie kledij op haar begrafenis”, schrijft Nick, die iedereen meteen uitnodigt. “Dit is een open uitnodiging voor iedereen die haar wil uitzwaaien en mijzelf en mijn familie wil steunen op deze belangrijke dag.”