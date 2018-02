Maasmechelen - “Je zal het niet geloven, maar ik zweette toen ik vanmorgen wakker werd”, zegt Corny Wynen (64). Al drie jaar slapen hij en zijn vrouw Mireille (63) buiten onder een afdak. Ook vorige nacht. Bij min 7 graden. “Zelfs toen we onlangs griep hadden, sliepen we toch nog buiten.”

Tot min zeven graden zakte het kwik vorige nacht in Uikhoven bij Maasmechelen. Terwijl in Brussel daklozen van de straat werden gehaald zodat ze niet zouden doodvriezen in hun slaap, kropen Corny en zijn ...