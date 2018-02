Nederlandse blunderdoelman is het “slachtoffer” van hilarische grap en heeft plan met zijn beruchte drinkbus

Mark Flekken werd afgelopen weekend plots een internetsensatie. De Nederlandse doelman van de Duitse tweedeklasser Duisburg kreeg een doelpunt binnen tegen Ingolstadt omdat hij op een slecht moment aan het drinken was. Het leverde hem een omgebouwd kleedkamerkastje op en een briljant idee.

Even terug naar zaterdag. Flekken was een tweede doelpunt van Duisburg aan het vieren, maar hij had niet door dat de treffer afgekeurd was wegens buitenspel. De goalie wandelde naar zijn drinkbus, opgesteld achterin het doel. Intussen kopte verdediger Gerrit Nauber de bal terug naar zijn doelman, maar spits Stefan Kutschke maakte handig gebruik van de onoplettendheid en tikte de 1-1 binnen.

De flater van Flekken brak Duisburg niet zuur op, want uiteindelijk haalden de blauw-witten het nog met 2-1. Ook al omdat de Nederlander in het begin van de match een penalty had gepakt.

REAL LIFE FIFA GLITCH YOU WON'T BELIEVE!!!!1!! pic.twitter.com/lx31p2c8oI — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) 27 februari 2018

De video van Flekken ging de wereld rond en ook zijn ploegmaats konden er uiteindelijk wel mee lachen. Een dag na zijn blunder verbouwden ze dan ook het kleedkamerkastje van hun doelman met behulp van heel wat drinkbussen.

Duisburgs Mark Flekken wird das Ding mit der Trinkflasche wohl noch etwas verfolgen... #msv pic.twitter.com/5uNBf3YOre — Jim Decker (@Jimfi) 25 februari 2018

Flekken zelf reageerde deze week op het voorval en onthulde waarom hij in de fout ging. “Het is alvast de laatste keer dat ik mijn drinkbus in mijn doel laat staan”, zei hij. “Maar ik had enkele jongens richting de cornervlag zien lopen om te vieren. Ik denk niet dat ze de lijnrechter hadden gezien. Net als ik, en dus sloot ik mezelf even af. Om te gaan drinken...”

Door de zege blijft Duisburg echter in de strijd om promotie naar de Bundesliga en om zijn foutje recht te zetten, kreeg de 24-jarige Nederlander een idee. Hij gaat zijn beruchte drinkbus veilen voor het goede doel. Geïnteresseerde kunnen via de clubwebsite een bod uitbrengen. Het geld gaat naar het lokale zebrakids, een vereniging die zich inzet voor kinderen.