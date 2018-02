Winst blijft maar dalen: Delhaize krijgt nieuwe strategie

Delhaize ziet zijn operationele winst in ons land fors dalen en komt met een nieuwe strategie. “Beter eten leidt tot beter leven, is nog steeds onze filosofie.”

De Belgisch-Nederlandse supermarktreus Ahold Delhaize komt met een ‘nieuwe strategie’ voor zijn Belgische dochter Delhaize, waarvan de rendabiliteit onder druk staat. “We passen inderdaad onze commerciële strategie aan, om beter aan te sluiten op de behoeftes van de klant”, zegt woordvoerder Roel Dekelver. “Het concrete plan wordt nog voor de zomer bekendgemaakt. Maar we zetten verder in op waar wij als Delhaize het verschil maken met de rest. Beter eten leidt tot beter leven, is nog steeds onze filosofie.”

De omslag is nodig want Delhaize is het zwakke broertje binnen Ahold Delhaize. Dat blijkt ook uit de jaarresultaten die de Belgisch-Nederlandse groep vandaag heeft bekendgemaakt. De operationele winst in ons land bedroeg 13 miljoen euro in het vierde kwartaal van vorig jaar: 56 procent minder dan een jaar eerder. Over het hele jaar was dat 110 miljoen euro, of een daling met 9,1 procent.

Kortingen zoals in Nederland

Ondertussen stabiliseerde de omzet van Delhaize België wel. In het laatste kwartaal van 2017 bedroeg die 1,3 miljard euro, over het hele jaar 4,9 miljard euro. Dat de omzet stabiliseert, maar de winst krimpt, is het gevolg van hoe Delhaize de laatste maanden inzet op promoties en kortingen. Op die manier wil de winkelketen klanten weglokken bij Aldi, Lidl en Colruyt, de concurrenten in een verwoede strijd om de consument.

“Delhaize doet het niet great, dat merken we allemaal”, geeft Dick Boer, de topman van Ahold Delhaize, toe aan De Tijd. “De kwaliteitsperceptie van Delhaize is al jaren erg sterk. In de afgelopen maanden hebben we nieuwe promoties gelanceerd om de perceptie over de prijs aan te scherpen. Inzetten op zowel goede kwaliteit als goede prijzen werpt zijn vruchten af, bewijst Albert Heijn in Nederland.” In september stelde Ahold Delhaize nog een nieuwe directie aan bij zijn Belgische dochter. De Fransman Xavier Piesvaux moet als ceo Delhaize door woelige wateren gidsen.

Moedergroep Ahold Delhaize trekt ondertussen het dividend op met 10,5 procent. De supermarktreus kon in de laatste drie maanden van het jaar een omzet realiseren van 15,8 miljard euro: een daling met 3,6 procent. De winst in het vierde kwartaal bedroeg 744 miljoen euro – of drie keer zoveel als een jaar eerder. Over het hele jaar verdiende Ahold Delhaize 1,8 miljard euro.