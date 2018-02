“Hardy is een sadistische seksuele seriemoordenaar die goed wist wat hij deed”

Tongeren - Parkinsonmedicatie en parafiele stoornissen, zoals sadisme en wurgseks: de gerechtspsychiaters hebben woensdag op het proces tegen Renaud Hardy de beklaagde bestempeld als een sadistische seksuele seriemoordenaar, die goed wist wat hij deed.

“Hij behoort tot de meest gevaarlijke personen in de maatschappij. Als hij niet gearresteerd was, had hij meer moorden gepleegd. In de huidige stand van zaken kunnen we ons niet uitspreken over mogelijke re-integratie in de maatschappij. Gezien zijn profiel is er een ongunstige prognose”, zei gerechtspsychiater Dirk Steemans.

Al in de kindertijd ontwikkelde Hardy een haat tegen vrouwen. Er is bij hem een persoonlijkheidsstoornis vastgesteld met narcistische en antisociale kenmerken. Er is ook sprake van parafiele stoornissen, zoals sadisme, voyeurisme en wurgseks. De psychiater beschreef de moorden op Maria Walschaerts en Linda Doms. “Deze vrouwen werden geslagen en gewurgd, verkracht en vernederd. Hij had de macht en controle. Hij had de twee moorden gefilmd. Dat filmen wijst al op een seksueel motief. Hij zag het als een trofee. Hij wilde die herbeleven door de film opnieuw te bekijken”, vertelde Steemans.