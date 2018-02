Callgirl die het Kremlin in verlegenheid bracht, belooft Russische band met verkiezingen VS te onthullen, op één voorwaarde

De callgirl die in Rusland ophef veroorzaakte vanwege haar politiek gevoelige onthullingen, belooft een stap verder te gaan: bewijs voor de vermeende Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 te openbaren. Maar dan moet het Witte Huis de jongedame wel eerst uit de Thaise gevangenis bevrijden.

Rybka in een Thaise cel. Foto: Instagram

Nastya Rybka bracht eerder deze maand het Kremlin in verlegenheiddoor beelden van een ontmoeting tussen de miljardair Oleg Deripaska en de Russische vicepremier Sergej Prichodko online te plaatsen. De escorte was eveneens aanwezig op het jacht van de oligarch. De steenrijke aluminiummagnaat zou de politicus hebben laten invliegen en zijn gast goed hebben verzorgd. Prichodko werd vervolgens publiekelijk beschuldigd van corruptie en omkoping door oppositieleider Aleksej Navalny.

Inmiddels vergaat het Nastya ‘Het Visje’ beduidend minder goed. Zondag werd ze in Thailand gearresteerd met negen anderen, omdat ze als “seksexperts een cursus in de liefde bedrijven gaven”, schrijft Daily Mail.

“VS help ons niet te sterven”

Anastasiya Vashukevic, zoals de zelfverklaarde “oligarchenjaagster” uit Wit-Rusland echt heet, spoedde zich daarop naar haar favoriete medium -Instagram- om het Witte Huis om hulp te vragen. “Als we naar Rusland worden gestuurd, zullen we daar sterven in een cel of ze zullen ons doden”, klonk het in een video. “Alstublieft Verenigde Staten, help ons om niet gedood te worden door de Russen.”

Rybka werd samen met negen anderen opgepakt. Foto: Instagram

Belastende informatie

In ruil belooft Nastya belastende informatie te geven over de relatie tussen het Kremlin, Donald Trump en de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Naar eigen zeggen weet ze “heel veel” en beschikt ze over zowel audio- als videomateriaal dat als bewijs dient.

De callgirl beweert verder dat zij en haar groep werden gearresteerd op bevel van iemand uit Bangkok. Diegene zou dan weer omgekocht zijn. Door wie is niet duidelijk. “Als je me levend in een Thaise cel vindt, vertel ik je alles met plezier”, sluit Rybka haar boodschap af.