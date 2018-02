Onderwereld verspreidt zelfs dodenlijst met namen van criminelen en details over afrekeningen

Antwerpen - Het lijkt een nieuwe trend te worden in het drugsmilieu om dodenlijsten te laten circuleren. Nadat begin deze maand in Antwerpen zo een lijst opdook, gaat er nu ook eentje in Nederland rond. Een naam springt er uit, die van Redouan T. (40), een berucht crimineel die verdacht wordt van 17 afrekeningen in Nederland, Spanje en Marokko. Vorig jaar liet hij ‘per ongeluk’ de zoon van een Marokkaanse rechter executeren.

De lijst die momenteel in Nederland circuleert, bevat gedetailleerde informatie over de achtergronden van liquidaties en andere zware misdrijven. Maar ook wie er bij betrokken was. Eer staat ook zeer gedetailleerde informatie in over drugstransporten en de samenstelling van misdaadgroeperingen, weet De Telegraaf.

„We nemen de informatie op de lijst zeer ernstig. Er zitten in ieder geval kernen van waarheid in, voor zover we dat zo kunnen beoordelen”, zegt woordvoerder Wim de Bruin van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie dat graag in contact wil komen met de persoon achter de lijst. „Als degene bereid is om als anonieme getuige zijn verhaal te doen, zou hij de opsporing een enorme stap vooruit helpen. Maar überhaupt: iedereen die meer kan vertellen over de misdrijven op de lijst willen we graag spreken”, zo luidt het.

Op het hoofd van Redouan T., een kopstuk in de Nederlandse onderwereld, zou door criminele opponenten een prijs gezet zijn van tien miljoen euro. T. zou het brein zijn achter een mislukte aanslag op een rivaal in Marokko. Het beoogde doelwit daar was de Nederlands Marokkaanse crimineel Mustapha ’Moes’ F. Maar de twee moordenaar, 29-jarige Shardyone S. en de 24-jarige Edwin R.M. uit Amsterdam, vergisten zich en schoten op een terras in Marrakech de zoon van een hoge Marokkaanse rechter in het hoofd.

In het Amsterdamse criminele milieu zorgde de liquidatie voor grote opschudding. Niet omdat de zoon van een rechter werd gedood, wel omdat iedereen nu weet dat Redouan T. Mustapha F. dood wil. Het zorgde er voor dat verschillende clans meer dan ooit op voet van oorlog leven met elkaar. Waar T. zich momenteel schuil houdt, is een raadsel voor de politie.

Ook in Antwerpen circuleert dodenlijst

De lijst doet alleszins denken aan een gelijkaardige lijst die begin februari werd verspreid in Antwerpen. Op die pamfletten stond ‘Dood aan informanten’. Nadien volgen de voor- en achternamen van negen mensen, allemaal actief in het drugsmilieu. Onder hen kopstuk Frank ‘De Tank’ V (N+) .

Volgens sommige bronnen lagen de drugsbarons Nordin E.H. en Ramzi E.O. in ruzie met Frank de Tank over een slecht gelopen drugsdeal. De twee zouden de groep rond Frank V. ingehuurd hebben om cocaïne op te halen uit een container in de haven van Antwerpen. Ze betaalden hem een voorschot van 400.000 euro. De uithaling kon niet doorgaan, en Nordin E.H. wou het voorschot terug. Frank V. weigerde omdat hij kosten had moeten maken ter voorbereiding van de klus.

Of er ook een verband is met een lange reeks afrekeningen, waarbij onder meer huizen onder vuur werden genomen en auto’s in brand werden gestoken, wordt nog onderzocht.