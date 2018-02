Wat gebeurt er als je heet water in de koude lucht gooit? Opglabbekenaar test het uit

Opglabbeek - Heel Europa kreunt momenteel onder een koudegolf. Nog tot en met volgende week zullen we te maken krijgen met vriesweer. Jelle Van den Berghe, lector Natuurbeheer en Biodiversiteit aan de Hogeschool PXL, maakte van de gelegenheid gebruik om het Mpemba-effect uit te proberen.

U kent het woord misschien niet, maar de werking is alvast heel simpel. Bij vriesweer gooi je een kop heet water uit in de lucht, waardoor het meteen bevriest. In het Limburgse Opglabbeek, waar het vanmorgen zo’n -10 graden was, lukte het Mpemba-effect alleszins perfect. “Dat vind ik nu eens een prachtig begin van de dag”, hoor je de lector nog zeggen.