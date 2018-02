Yannick Carrasco is geland in China en is zaterdag al meteen te zien in Chinese cinema’s

Yannick Carrasco is geland in China. Opmerkelijk is dat hij zaterdag al meteen in de Chinese cinema’s te zien zal zijn. Wanda Group, het grootste vastgoedbedrijf van China, investeert immers niet alleen in Dalian Yifang, de club van onze landgenoot. Ze kochten nu ook de uitzendrechten op van de match tussen Dalian en Shanghai SIPG. Wanda is van plan om de match live uit te zenden in de steden in de Wanda Cinema’s.

Wanda kocht de uitzendrechten van de match over van Ti’ao Power, die de rechten van de Chinese Super League bezit tot 2020. Zowel Yannick Carrasco als de andere nieuwe aanwinsten Nico Gaitan en Jose Fonte zullen waarschijnlijk zaterdag debuteren.

Op zaterdag 3 maart start de Chinese competitie. In het eerste competitieduel van het seizoen gaat Dalian Yifang op bezoek bij topclub Shanghai SIPG. Voor Carrasco is het overigens niet de eerste keer dat hij het zal opnemen tegen Shanghai SIPG. De Belg speelde in augustus 2015 al eens een oefenduel tegen de Chinese club, toen wel nog in de kleuren van Atlético Madrid.

Of Wanda nog meer matchen zal uitzenden in haar cinema’s is voorlopig niet bekend.