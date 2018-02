Bedreigde, aangevallen en bestolen sekswerkers uit Haïti: “We willen dit niet, maar we hebben geen keuze”

Elke nacht staat Natasha op dezelfde plaats in de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince. En elke avond hoopt de 31-jarige moeder van drie dat er een buitenlandse wagen stopt met iemand vriendelijk erin. Want zeker dat laatste is verre van evident, blijkt uit getuigenissen van Haïtiaanse sekswerkers in The Guardian.

Toen Haïti in januari 2010 een zware aardbeving te verduren kreeg, had dat catastrofale gevolgen voor de bevolking. Meer dan 2,3 miljoen mensen waren van de ene dag op de andere hun woning kwijt, 200.000 tot 300.000 Haïtianen kwamen om het leven.

Nathasha (31) verloor haar zus, neef en nicht. “Ze werden allemaal verpletterd onder hun eigen huis. Ik woonde toen in een ander huis, waardoor mijn drie kinderen en ik nog in leven zijn.”

In de nasleep van de aardbeving zat er voor de vrouw niets anders op dan de prostitutie in te gaan. “Ik had geen andere keuze”, vertelt ze aan The Guardian. “Het was de enige manier waarop ik geld kon verdienen.”

Vijf keer zoveel

Door de komt van hulpverleners uit de hele wereld, zag Natasha plots de kans om veel geld te verdienen. “Buitenlanders betalen al snel 100 dollar (ongeveer 80 euro, nvdr), wat vijf keer meer is dan wat de lokale bevolking betaalt. Zij hebben meer geld, maar ook daar heb je goede mensen en slechte mensen.”

Op een dag stopte een auto met twee mannen voor haar. “Een van hen wilde anale seks, maar wilde geen condoom aandoen. Ik zei dus neen. Hij werd agressief en wilde me slaan. Gelukkig kon zijn vriend hem nog net tegenhouden, zijn arm hing al in de lucht.” Het was niet de eerste en niet de laatste keer dat iemand problemen had met het feit dat ze iedereen vraagt om een condoom om te doen.

In Port-au-Prince blijven bewoners ’s avonds en ’s nachts binnen, restaurants en bars zijn afgeschermd met poorten en prikkeldraad en beschermd door gewapende veiligheidsmensen. En toch staat ook Magdala, een 25-jarige collega van Natasha, al een jaar elke dag op straat om haar zoon eten te kunnen geven.

Beschaamd

“Ik woon bij mijn ouders en vertel hen dat ik in een café werk”, geeft ze toe, beschaamd voor haar werk. “Elke keer er een auto stopt, hoopt iedereen hier dat er een buitenlander inzit. Die betalen veel meer. Soms vechten we zelf om toch maar als eerste aan het raampje van de wagen te geraken.”

Ook zij heeft al slechte ervaringen. In december bijvoorbeeld, toen een klant zijn pistool bovenhaalde, haar bedreigde en haar telefoon stal nadat ze seks met hem had gehad. Hij liet haar achter in een haar onbekend deel van de stad. “Ik was vreselijk bang, maar ik vertelde het niemand. Wie kon ik het vertellen? Het is niet zo dat de politie er iets aan zou doen.”

Verhuizen

Het gebrek aan bescherming door de politie is een onderwerp dat vaak terugkomt en ook aangeklaagd wordt door de sekswerkers. “Ik weet dat God me zal beschermen als niemand anders dat doet”, vertelt Manushka (21), al een jaar lang actief. “Ik hoop Haïti ooit te kunnen verlaten met mijn zoontje. Naar waar maakt me echt niet uit, de VS of Chili misschien, maar hier blijven betekent dat ik dit moet blijven doen. Dat zie ik niet zitten.”

“Ik huil heel vaak en bid veel”, zegt Natasha. “Ik heb hulp van niemand, maar mijn kinderen hebben dromen en die wil ik waarmaken.”

Het rapport van Oxfam, waaruit onder meer blijkt dat de Belgische ex-topman Roland Van Hauwermeiren seksfeestjes hield met prostituees, verbaast Natasha niet. “Ze doen hier wat ze willen”, aldus de vrouw. “Na de aardbeving zag je zelfs buitenlandse hulpverleners seks vragen in ruil voor noodmiddelen. Ik heb dat nooit gedaan, maar ik zag wel mensen die er wel op in gingen.”