Draadtrekker Bekaert smeekt om personeel

Staaldraadbedrijf Bekaert is net als veel andere bedrijven in West-Vlaanderen naarstig op zoek naar personeel, dat het erg moeilijk vindt. “Het weegt op het investeringsklimaat in de regio”, waarschuwt voorzitter Bert De Graeve woensdag in de marge van de voorstelling van de jaarresultaten.

Bekaert is een belangrijke industriële speler in de regio, met een grote fabriek in Zwevegem. Momenteel heeft het daar 30 à 35 vacatures voor onderhoudstechnici en operatoren. Een moeilijke zoektocht, klinkt het bij het bedrijf. “We proberen via allerlei kanalen te rekruteren, zoals met jobdagen en allerlei events. Maar het vinden van gekwalificeerd personeel is een groot probleem voor ons”, aldus een woordvoerster.

Ook anderen

Bekaert is niet het enige bedrijf in de regio dat technische profielen zoekt. Andere grote namen in de regio zijn bijvoorbeeld TVH, Unilin en Balta. Maar ook heel wat kmo’s in de regio zijn op zoek naar technisch geschoold personeel. Een deel daarvan wordt over de grens, in Frankrijk, gevonden.

Het tekort aan arbeidskrachten weegt op het investeringsklimaat, aldus De Graeve. “Het is een druk die erg leeft. Op een bepaald moment zal het bedrijven doen beslissen om niet te investeren.”