Hitlers hakenkruisklok zal weer luiden boven Oost-Duits dorpje

De kogel is door de kerk. De Hitler-klok in het West-Duitse dorpje Herxheim am Berg mag blijven hangen.En zal straks weer luiden.

Al sinds 1934 hangt in de Jakobskirche van Herxheim am Berg de fameuse Hitler-klok. Daarop staat een swastika en daarboven “Alles Fuer’s Vaterland - Adolf Hitler” (“Alles voor het vaderland - Adolf Hitler). De klok is in de kerk opgehangen, nadat een brand de vorige had vernield. In die tijd was het de gewoonte dat alle klokken de Adolf Hitler-stempel kregen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn bijna alle klokken omgesmolten tot wapen. Na de oorlog werden resterende Hitler-klokken weggehaald.

Burgemeester ontslagen

Maar in Herxheim am Berg was ze blijven hangen. Twee jaar geleden wees de lokale organist daarop. Hij vond het niet kunnen dat hij op een Hitler-klok moest spelen. “Er zijn al veel mensen onder de Hitler-klok getrouwd, zonder dat ze dat wisten. Een schande.”

De Jakobskirche van Herxheim am Berg. Foto: EPA-EFE

Toenmalig burgemeester Roland Becker zei dat de klok moest blijven hangen. Hij betoogde dat het bijzonder was dat hun klok de oorlog had overleefd. Volgens de burgemeester was de klok een bewijs dat Hitler ook goede dingen had gedaan. Zoals klokken in de kerk hangen. Na die uitspraak moest burgmeester Becker aftreden. Nadat de burgemeester was opgestapt, is de klok afgekoppeld.

Maandag stemde de gemeenteraad, onder de nieuwe burgemeester, over de toekomst van de klok. De gemeenteraad was unaniem: de klok blijft hangen. Straffer nog, ze wordt weer aangekoppeld. “De klok is geen verheerlijking van Hitler maar een herinnering aan een periode. Niets meer.”

Neonazi’s

Tegenstanders van de klok vrezen dat Herxheim am Berg nu de trekpleister wordt voor neonazi’s.