Chauffeur denkt slim te zijn door een kortere weg te nemen, maar dat loopt verkeerd af

Drinken en rijden: het is uiterst verboden en absoluut geen goed idee. Dat bewijst deze chauffeur in het Spaanse Gran Canaria nog maar eens. De 42-jarige man dacht een kortere weg te nemen naar zijn bestemming, maar kwam uit op een steegje vol trappen. En toen hij eenmaal beneden was… raakte hij klem tussen twee geparkeerde auto’s.

Hij reed met een auto op de trappen, en weigerde een alcoholtest te laten afnemen. Het was al redelijk duidelijk: deze onbekende chauffeur was dronken. Waarom hij een straat inreed die hij eigenlijk niet in mocht? “Er was carnaval aan de gang en mijn gewoonlijke weg was onderbroken”, zei hij. “Ik koos dus voor een andere weg maar dat was niet de slimste.”

Dat laatste gaf hij pas afgelopen dinsdag toe toen hij voor de rechter verscheen. De man kreeg toch een rijverbod van acht maanden en een gevangenisstraf van vier maanden met uitstel.