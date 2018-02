Psycholoog spreekt topdokter tegen: “Niet correct te stellen dat Hardy’s gedrag veranderd is sinds Parkinson”

Mechelen - Het is niet correct te stellen dat het gedrag van Renaud Hardy veranderd is sinds de ziekte van Parkinson bij hem is vastgesteld. Die uitspraak deed gerechtspsycholoog Jurgen Nys woensdag. Nys maakt deel uit van het college van deskundigen die Hardy onderzochten. Zij bestempelen hem als een sadistische seksuele seriemoordenaar.

“Zijn moeder zegt dat hij heel opvliegend is”, legde Nys uit. “Hij kon mensen afblaffen. De zus vertelde over woedeuitbarstingen die niet in verhouding zijn. Je ziet al kenmerken van de psychopathie in de jeugd. Dat is een ontwikkelingsstoornis. Het is niet correct te stellen dat zijn gedrag veranderd is sinds hij Parkinson heeft. Die kenmerken zijn door Parkinson scherper geworden. Daar komt middelengebruik bij, zoals alcohol en cocaïne.”

LEES OOK. ‘Topdokter’ Chris Van der Linden : “Hardy is seriemoordenaar geworden na inname van medicatie tegen Parkinson”

Gerechtspsychiater Dirk Steemans voegde eraan toe dat Hardy ook verslaafd is aan zijn zogenaamde seksslavin D. C., die zijn levenslijn was. “Telkens als Doris wegvalt, ontstaan er problemen bij Hardy”, zei Steemans. “Hij had met haar een afhankelijkheidsrelatie.”

Woensdagnamiddag rond 14 uur werd na een korte middagpauze de vragenronde verdergezet met de gerechtspsychiaters en psycholoog, psychiater van de verdediging Chris Dillen, neuroloog Chris Van der Linden en wetsdokter Wouter Van Den Bogaert. Later woensdag volgen de moraliteitsgetuigen van de vermoorde Maria Walschaerts en van dokteres A.H., bij wie Hardy had geprobeerd binnen te dringen.

LEES OOK. “Hardy is een sadistische seksuele seriemoordenaar die goed wist wat hij deed”