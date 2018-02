Red Flames toch ietwat verrassend onderuit tegen Tsjechië

De Red Flames gingen met 1-2 onderuit tegen Tsjechië in de Cyprus Cup. Voor de Belgische nationale vrouwenploeg was het de eerste wedstrijd in Cyprus. Het verlies is toch een beetje een tegenvaller. De Tsjechen waren niet op het EK en staan lager gerangschikt op de FIFA-ranking. De Flames misten wel een drietal speelsters, maar konden toch een goede ploeg opstellen.

België kwam snel 0-2 achter. Tine de Caigny maakte in de 76ste minuut de aansluitingstreffer, maar verder dan dat kwamen de Flames niet meer. Voor Tsjechië waren Svitkova en Kozarova trefzeker.

Tsjechië staat 36ste op de FIFA-ranking, terwijl onze Red Flames de 22ste plaats bekleden. De Tsjechen waren in 2017 ook niet op het EK in tegenstelling tot de Belgen. Het is dus toch ietwat verrassend dat Wullaert en co het onderspit moesten delven. Vrijdag komen ze al opnieuw in actie tegen Spanje. In het laatste groepsduel nemen ze het op 5 maart op tegen Oostenrijk, nadien volgt nog een afsluitende kwalificatiewedstrijd.

Het oefentornooi in Cyprus is voor het Belgische team een goede voorbereiding op het tweede deel van de kwalificaties voor het WK 2019 in Frankrijk.

De Flames zijn voor de derde keer aan de slag in Cyprus. In 2015 moest de ploeg van bondscoach Ives Serneels vrede nemen met de twaalfde en laatste plaats. Vorig jaar verging het de Belgen, met een zevende stek, beter.

In de WK-kwalificaties staat België met drie zeges uit evenveel wedstrijden op de tweede plaats achter Italië, dat de poule aanvoert met twaalf punten uit vier matchen. De twee volgende kwalificatieduels staan begin april op de agenda, met de thuismatch in Leuven tegen Portugal (6 april) en de verplaatsing naar Italië (10 april). Enkel de groepswinnaar stoot door naar de eindronde, de vier beste tweedes (op zeven groepen) spelen barrages.