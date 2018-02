Man kritiek na zware val op ijsvlakte in Brugs natuurgebied

Brugge - Een man is woensdag in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis nadat hij door het ijs was gezakt. Dat bevestigt de politie van Brugge aan Nieuwsblad.be.

De 74-jarige man uit Beernem was aan het snelschaatsen op een ijsvlakte in de Assebroekse Meersen, toen hij rond 14.30 uur door het dunne ijs schoot en zwaar op zijn hoofd terecht kwam. Hij zou bewusteloos met zijn hoofd op de koude ijsvlakte gelegen hebben. Omstanders hadden de grootste moeite om hem terug op het droge te krijgen. De man is intussen in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis.

De politie heeft de omgeving rond de plas inmiddels afgesloten. Er waren nog zo’n vijftigtal andere schaatsers aanwezig.

“Het ijs is amper enkele centimeters dik en dus absoluut nog niet stevig genoeg om op te schaatsen”, waarschuwt de politie van Brugge. “We willen daarom iedereen nog eens duidelijk oproepen om nergens op de Brugse waterlopen te gaan schaatsen.”

(lees verder onder de foto)

Foto: MVN

Man overleden in Nederland

In Nederland is een 75-jarige man overleden bij een gelijkaardige ongeval. Hij zakte woensdagochtend door het ijs in De Biesbosch (bij Dordrecht), vermoedelijk was hij aan het schaatsen. De brandweer haalde de man uit het water, vervolgens werd hij met spoed naar het ziekenhuis overgebracht maar daar overleed hij aan zijn verwondingen.