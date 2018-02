Twee weken negentig minuten op de bank, twee weken in de tribune en zondagavond de hele wedstrijd op het veld in de derby tegen KV Kortrijk: ziehier de samenvatting van de laatste vijf weekends van Michaël Heylen. “Ik heb getoond dat ik wakker ben”, aldus de centrale verdediger.

We beginnen met een retorische vraag. Was het een verrassing dat Michaël Heylen uit de ploeg verdween na de winterstop? Voor alle zekerheid geven we toch het antwoord: neen. Essevee slikte te veel tegengoals ...