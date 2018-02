Dieumerci Ndongala ondanks start bij RC Genk met toeters en bellen: “Nog ver van mijn beste niveau”

Hoogtes en laagtes horen bij een topsportcarrière. Bij Dieumerci Ndongala zijn de dalen echter behoorlijk diep. Goed vijf jaar geleden zat hij bij, godbetert, het Luxemburgse Jeunesse Esch. “Ik had in gedachten afscheid genomen van het profvoetbal”, zegt de 26-jarige Congolese Belg. Onder Felice Mazzu kwam hij bij Charleroi weer boven water. In Gent en bij Standard volgde een nieuwe terugslag. In de Luminus Arena wil hij nog eens pieken. De start was alvast veelbelovend.

“Ik heb een goed gevoel bij deze club”, aldus Ndongala. “Iedereen heeft me hier vanaf dag één op mijn gemak gesteld. Bovendien ben ik er direct ingesmeten. Drie dagen nadat ik getekend had, moest ik in ...