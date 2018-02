Autoverkopers steken nu ook al kaartjes achter ruitenwissers van auto’s die op oprit staan, politie vraagt alert te zijn

Op verschillende plaatsen in Vlaanderen, onder meer in Meise, treffen inwoners de jongste maanden kaartjes aan achter de ruitenwisser van hun wagen. Met die kaartjes zeggen autoverkopers geïnteresseerd te zijn in hun voertuig. Opvallend is nu dat de auto’s niet op straat of openbare parkeerplaatsen staan, maar gewoon thuis op de oprit.

De meesten onder ons hebben ze al gevonden achter hun ruitenwisser: geplastificeerde kaartjes waarop staat dat men geïnteresseerd is om uw wagen over te kopen. Met een gsm-nummer bij waarop u kunt bellen. Tot nu toe vond je ze vooral op parkeerterreinen van Makro, Ikea en andere warenhuizen.

Maar meer en meer wagen de verkopers of hun werknemers zich op privéterrein. In Meise (Vlaams-Brabant) bijvoorbeeld vonden verschillende inwoners deze week kaartjes onder de ruitenwisser van hun voertuig dat nochtans op de oprit geparkeerd stond. En dat is privéterrein.

“We raden burgers aan om alert te zijn en indien ze verdachte handelingen zien, dat ze dan onmiddellijk de politie verwittigen”, zegt commissaris Freddy Van Heymbeeck van de politiezone KLM.

Kaartjesstekers, zoals ze worden genoemd, worden er wel vaker van verdacht dat ze terwijl ze kaartjes onder uw ruitenwisser steken ook voelen of de deur van de auto wel op slot is om dan hun slag te kunnen slaan. “Dat ze nu ook op privéterrein komen, is nieuw”, zegt de politie.

Is dat verboden?

“Of het mag? Bij mijn weten, bestaat er geen specifieke wetgeving. Maar algemeen wordt aangenomen dat zolang ze niet voorbij de voordeur en de bel gaan, ze niet strafbaar zijn. Staat de auto een eind van de straat op privéterrein, mogen ze geen kaartje onder de ruitenwissers steken. Je moet dat een beetje bekijken zoals de schroothandelaar die rond komt. Die mag ook geen fiets meenemen als hij op de oprit staat. De vergelijking gaat misschien niet helemaal op, maar ik bedoel, de oprit is privé. Als je daar op wil, moet je eerst gaan bellen bij de mensen en toestemming vragen”, zegt de politie.