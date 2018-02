Milan leeft weer dankzij “Rino” Gattuso: wat is het geheim van de coach die zich laat slaan door zijn eigen spelers?

In de Serie A gaat de titelstrijd dit seizoen tussen Napoli en Juventus. Van AC Milan is, alweer, geen spoor maar de Rossoneri hebben hun tweede adem gevonden. Dankzij nieuwbakken coach Gennaro Gattuso.

Even terug in de tijd. Op 27 november 2017 heeft het management van Milan, dat in de zomer in Chinese handen kwam, er genoeg van. Coach Vincenzo Montella wordt aan de deur gezet na tegenvallende resultaten ondanks een transferperiode met uitgaven van zo’n 200 miljoen euro. Milan wilde eindelijk nog eens meestrijden voor de scudetto maar stond na veertien speeldag pas zevende.

Enter: Gennaro Gattuso. Nauwelijks succes geboekt als coach in Zwitserland, Griekenland en de Serie B maar wel een kind aan huis en op dat moment coach van de U19. Het geloof “Rino” is niet bepaald groot. Hij krijgt een contract tot het einde van het seizoen maar de algemene verwachting was dat Milan zo snel mogelijk een nieuwe coach in huis zou halen. Zo valt de naam van Carlo Ancelotti.

Gattuso kan slechts één van zijn eerste vier wedstrijden winnen. Er wordt onder andere thuis gelijkgespeeld tegen rode lantaarn Benevento (2-2) en zwaar verloren van degradatiekandidaat Hellas Verona (3-0). Na een nieuwe nederlaag tegen Atalanta (0-2) volgt echter de ommekeer. Sindsdien verloren de Rossoneri geen enkele wedstrijd: negen zeges en drie draws in Serie A, Coppa Italia en Europa League. Het resultaat: Milan doet weer mee voor de Europese plaatsen, staat in de halve finales van de beker en de achtste finales van de Europa League (tegen Arsenal).

Foto: REUTERS

Mentaliteit

“De grootste voldoening haal ik uit de mentaliteit en de reactie van mijn team”, zei Gattuso na de 0-2 overwinning op het veld van AS Roma. “Er waren spelers die zich opofferden en spelers die streden, omdat ze hard werkten. De eerste maand was moeilijk maar de jongens hebben altijd naar mij geluisterd. En nu hebben we al twaalf wedstrijden niet meer verloren.”

Het is duidelijk dat Milan meer gemotiveerd aan de aftrap verschijnt. “Gattuso heeft zijn team kunnen motiveren vanuit zijn hart”, aldus Alessandro Del Piero. “Hij toont passie en energie in elk aspect van het voetbal en dat straalt hij ook uit naar zijn team. Dat is het geheim van zijn Milan.” Kort gezegd: Gattuso laat zijn team spelen zoals hij dat deed in zijn hoogdagen als pitbull naast Andrea Pirlo.

“Hij doet ons gewoon harder werken”, aldus middenvelder Franck Kessié na de eerste zege in Rome sinds 2011. “Bij Montella deden we dat niet zoveel, bij Gattuso is het totaal anders. Dat zie je op het veld en aan onze resultaten. We hebben dezelfde spelers als bij de start van het seizoen maar de mentaliteit is anders. Het lijkt nu alsof we deel uitmaken van één grote familie.” Dat beaamt ook talent Davide Calabria: “Gattuso deed ons vanaf dag één begrijpen wat het betekent om het Milan-shirt te dragen.”

Foto: AFP

Coaching a la Rino

Gattuso de coach is zoals Gattuso de speler. “Mijn job is om tot het einde van het seizoen een nachtmerrie te zijn voor mijn spelers”, aldus de Italiaan. “Ik hou ervan om af te zien. Ik vind het maar niks als het makkelijk gaat.” Gattuso en voetbal, dat is pure liefde. “Ik was met niets anders bezig tijdens mijn carrière. Ik sliep ook altijd alleen want ik werd erg emotioneel voor wedstrijden.” En ook tijdens wedstrijden, nu ook nog. Vraag dat maar aan Alexandar Kolarov, die het aan de stok kreeg met “Rino” tijdens Roma-Milan.

Momento do princípio de treta entre Gattuso e Kolarov. Rino ainda mandou o recado: "Saia daqui. Eu vou chutar o seu c*, vai." pic.twitter.com/VgEm3ok7WL — AC Milan Brasil (@ACMilan_Brasil) 25 februari 2018

En gek is Gattuso ook nog steeds. We hebben het hier over een man die ooit een levende slak opat omdat zijn ploegmaats hem er 500 euro per speler voor gaven. Geld dat hij daarna aan de fitnesscoaches gaf. En de man die ex-Tottenhamassisent Joe Jordan in 2011 bij de keep greep na een potje staren in de Champions League en na de wedstrijd een gevecht startte met de Engelse bank.

Gennaro Gattuso: "Back in the day when I played all my opponents were my enemies. I hated them, all of them. I didn't care for them, wanted them to suffer. I wanted to destroy them."



"Inside the tunnel, I didn't greet them, I didn't see them." pic.twitter.com/myASYIMxLJ — (@ChrisvLFC) 27 februari 2018

Zo was hij “heel boos” nadat Milan met 3-0 had gewonnen in de Europa League omdat zijn team “niet alle offensieve looplijnen goed uitvoerde” en had hij de volgende quote klaar om de aankomende Europa League-confrontatie met Arsenal te omschrijven. “Wij zijn niet Manchester City. De Milan-spelers moeten hun helmen opzetten en zo de veldslag aangaan.”

En dan was er ook die speciale viering na de 2-1 zege tegen Lazio. Gattuso ging toen op het veld in het midden van een cirkel met zijn spelers staan. Het doel: ze mochten hem allemaal een keer slaan. “Ik deed dat om de spelers gelukkig te maken”, aldus de Italiaan. “Er waren er een paar die niet altijd in het team geraken en dus was dit hun kans om mij eens goede veeg tegen mijn oren te geven. En zo was ik er zeker van dat niemand me ging slaan in de kleedkamer.”

Tot slot: Patrick Cutrone scoorde al acht keer onder Gattuso. Een geweldige prestatie van de jeugdspeler. Maar veel druk wil Gattuso zijn ruwe diamant niet opleggen. Integendeel. Hij raadde Cutrone aan om… een lief te zoeken en de liefde te bedrijven. Ja, Gattuso is gek maar de resultaten van zijn Milan staan als een huis. Net als toen hij voor de Rossoneri speelde.