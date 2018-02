Vervanging F-16’s: België kreeg twee offertes

België heeft twee offertes ontvangen voor de vervanging van de F-16-gevechtsvliegtuigen. Van Groot-Brittannië voor de Eurofighter Typhoon en van de Verenigde Staten voor de F-35A van Lockheed Martin. Dat bevestigde minister van Defensie Steven Vandeput woensdag in de commissie Defensie van de Kamer.

De minister werd er ondervraagd over het dossier door Karolien Grosemans (N-VA), Barbara Pas (Vlaams Belang), Julie Fernandez Fernandez (PS), Alain Top (SP.A) en Georges Dallemagne (CDH). Twee weken geleden moesten de zogenaamde Best and Final Offers (BaFO) voor de vliegtuigen binnen zijn.

“We hebben geen andere offertes gekregen dan die van Groot-Brittannië en de VS”, zei Vandeput in de Kamer. Het Franse voorstel, voor een breder ‘strategisch partnerschap’ rond de gevechtsvliegtuigen, bracht hij niet ter sprake. De Fransen kozen ervoor om de officiële Belgische procedure niet te volgen voor hun Rafale. Vandeput bracht wel in herinnering dat de regering kan beslissen om iets anders te doen dan de Eurofighter of de F-35A te bestellen.

LEES OOK. OVERZICHT. Wie mag de opvolger van de F-16’s leveren? Dit zijn de twee kanshebbers (+)