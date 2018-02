Schouwbrand maakt woning onbewoonbaar, vrieskou bemoeilijkt bluswerk

Sint-Pieters-Leeuw - Een woning in de Victor Nonnemansstraat in Sint-Pieters-Leeuw is onbewoonbaar verklaard na een uit de hand gelopen schouwbrand. Door de vriestemperaturen was het voor de brandweer niet gemakkelijk werken.

Een vader en zoon uit Sint-Pieters-Leeuw kunnen voorlopig niet meer terecht in hun woning op de hoek van de Victor Nonnemansstraat en de Hoogstraat na een zware dakbrand dinsdagavond. Kort voor 21 uur merkte een voorbijganger rook op, en al snel kwamen er vlammen van.

“Bij onze aankomst sloegen de vlammen al uit het dak. De vijf personen in het huis, drie volwassenen en twee kinderen, hadden zich op dat moment gelukkig wel al in veiligheid kunnen brengen”, zegt brandweerofficier Geert Van Cauwenbergh van de zone Vlaams-Brabant West.

“De brand was in de schouw ontstaan, en is door een gebrekkige afdichting overgeslagen naar de houten structuur van het dak. Via de isolatie is het vuur zeer snel kunnen uitbreiden. Het dak, dat we voor een stuk ook hebben moeten openleggen, is toch zeker voor een derde vernield. Omdat de verdieping onder het dak één ruimte is, is er veel water- en rookschade. We hebben de woning onbewoonbaar moeten verklaren. De burgemeester werd in kennis gesteld, en hij ging het nodige doen om voor een vervangwoning te zorgen.”

De vriestemperaturen maakten het voor de hulpdiensten niet gemakkelijk om te werken. “Onze eerste ploeg die binnen de vlammen te lijf ging, had bij het blussen water op zich gekregen. Hun natte pakken vroren aan, waarna ik ze vroeger heb moeten terugsturen naar de kazerne en een nieuwe ploeg heb moeten laten aanrukken”, zegt officier Van Cauwenbergh. “In eerste instantie hebben we ook zelf zout gestrooid om te voorkomen dat er kon worden uitgegleden over het bevroren bluswater. Ik heb hiervoor ook bijstand gevraagd van de gemeentediensten, die perfect werk hebben geleverd. Ze waren zeer snel ter plaatse, en de strooiwagen is een paar keer langs geweest. Ze zorgen ook voor extra signalisatie om duidelijk te maken dat de straat afgesloten was.”

Ook bij het afdekken van het dak werden extra veiligheidsmaatregelen genomen. “In normale omstandigheden sturen we hiervoor ons klimteam het dak op, maar dat stond ik nu niet toe. Het risico dat ze van het dak zouden schuiven, was veel te groot. Daarom heb ik een extra ladderwagen laten komen.”

Foto: ssj

Foto: ssj