Beschuldigde riskeert 30 jaar cel voor moord op huisarts: “Had je je niet beter door je kop geschoten?”

Ingelmunster - Het openbaar ministerie was onverbiddelijk voor de 57-jarige Izegemnaar Danny Samyn, die woensdag voor de correctionele rechtbank van Kortrijk terechtstond voor de moord op de 64-jarige huisarts Patrik Roelandt uit Ingelmunster. Hij vorderde 30 jaar, plus een terbeschikkingstelling van tien jaar voor de strafuitvoeringsrechtbank. “Je bent een monster, zonder waarde. ‘Nen nieweird’”, klonk het in het West-Vlaams.

“Ik heb uw man daar zien liggen, met een mes in zijn nek. Ik heb tijdens het naar huis rijden gehuild als een klein kind. Zo zinloos. Ik heb geen enkel slecht woord gevonden over Patrik Roelandt. Hij was een goed man en een groot mens”, opende het openbaar ministerie.

“Meestal kan ik 95 procent herleiden tot geld, gat (de liefde nvdr.) en God. Bij de rest hebben we te maken met een zot, maar dat is hij niet. Hij is niet krankzinnig of zwakbegaafd, anders was hij al geïnterneerd of vrij. Het ligt aan zijn persoonlijkheid. Het ligt aan hem”, vervolgde het openbaar ministerie. “Voor mij ben je een monster. Zonder waarde. ‘Nen nieweird’ met een hoek af. Je verdient het niet om verdedigd te worden. En weet je wat dit grapje zal kosten, aan ons?”, zo verwees de procureur nogmaals naar de vermeende invaliditeit van de man uit Ingelmunster. De man is al sinds 2000 invalide, maar daar wou het openbaar ministerie niet in meegaan. “Was het niet beter geweest om zelfmoord te plegen en uw eigen door de kop te schieten? Zou er iemand getreurd hebben?”

Volgens het openbaar ministerie was Samyn “pissed” op de politie en voelde hij zich mismeesterd door de medische wereld. “Patrik Roelandt verwees u door naar specialisten en wou u zelfs laten opnemen in de psychiatrie. En daarvoor moest hij boeten”, klonk het.

Volgens het openbaar ministerie gaat het om voorbedachte rade en is er voor, tijdens noch na de feiten sprake van verzachtende omstandigheden. Vandaar dat het openbaar ministerie nog een schepje bovenop de maximumstraf van 30 jaar deed.

Langskomen

Op 1 december 2015 belde Danny Samyn (56) uit Ingelmunster zijn huisarts Patrick Roelandt (64) uit Izegem op met de vraag of hij dringend kon langskomen. Roelandt trok naar de woning van Samyn in de Rozestraat in Ingelmunster, maar de kans om zijn patiënt te helpen kreeg hij niet, want meteen bij aankomst stak Samyn zijn huisarts neer met een mes.

In de weken na de moord werd duidelijk dat Samyn een crimineel verleden had. Zo heeft hij in Noorwegen een jarenlange celstraf uitgezeten voor drugssmokkel en werden op 16 november, amper twee weken voor de moord, zware wapens teruggevonden in zijn woning. Voor het bezit van die wapens moest hij zich gisteren verantwoorden in de correctionele rechtbank.

Huiszoeking

Dat Samyn over zulke wapens beschikt, kwam aan het licht tijdens een huiszoeking in het kader van een andere zaak. De speurders vonden twee machinepistolen, die ook gebruikt worden als oorlogswapens, een geladen pistool van het merk Colt inclusief negentien patronen en een dispositief om kalasjnikov in te plaatsen in zijn woning.

Tijdens die huiszoeking bleek ook dat Samyn die wapens niet alleen zelf hanteert. Op foto’s, die ook in de woning werden gevonden, is te zien hoe hij zijn minderjarige zoon als kleuter laat poseren met de wapens: een keer met een machinegeweer in de hand, een tweede keer met een Colt-pistool.