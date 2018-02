Hardy: “Ik, een sadistische seksuele seriemoordenaar? Ik kan dat niet geloven”

Mechelen - Helemaal op het einde van de vragen aan het college van gerechtspsychiaters kreeg beschuldigde Renaud Hardy woensdagnamiddag de kans om zijn zeg te doen. Hij had immers al de hele dag op zijn stoel zitten schuiven, de hand omhoog zitten steken en was meermaals recht gesprongen om een opmerking te mogen maken. Voorzitter Thys wilde van hem weten of hij een vraag had, maar Hardy maakte van de gelegenheid gebruik om weer zijn gedacht te zeggen. “Ik een sadistische seksuele seriemoordenaar? Ik kan die woorden niet geloven.”

Volgens Hardy is er een en al fantasie gebruikt om bepaalde stukken hard te maken. Naar eigen zeggen werd hij getriggerd door zijn vriend François V. en zijn zogenaamde seksslavin D. C., die hem in de steek hadden gelaten. Als hij dan coke snoof, kreeg hij een bepaalde kracht. Uiteindelijk snoerde voorzitter Thys hem de mond.

Na een korte schorsing kwamen later op woensdagnamiddag de moraliteitsgetuigen van de vermoorde Maria Walschaerts aan het woord.

