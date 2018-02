Duitsland zet 25.000 euro op hoofd van vijfvoudig moordenaar die al tweemaal ontsnapte

“Opgepast. Deze man is gevaarlijk en gewapend”. De internationale waarschuwing van de Duitse politie voor Norman Volker Franz is serieus. De vijfvoudige moordenaar is al 20 jaar op de vlucht. Uitzonderlijk plakt de politie een prijs op zijn hoofd: 25.000 euro voor de tip die naar Franzs aanhouding leidt.

Norman Volker Franz (48) was al vanaf zijn tienerjaren een kruimeldief. Maar hij wil meer en werd bankrover. En als de banken gesloten waren, zocht hij gewoon op straat rijke slachtoffers. In Dortmund had hij een rijk koppel in een auto gespot. Franz vond er niets beter op dan een handgranaat in hun wagen te gooien en hen daarna te bestelen.

Ontsnappen

Franz vluchtte naar Nederland en Mallorca maar werd uiteindelijk i n het Duitse Osnabrück opgepakt. Hij werd tot een levenslange celstraf veroordeeld. Maar op 11 maart 1997 kon hij simpelweg ontsnappen uit de gevangenis van Hagen.

Nog geen veertien dagen later pleegde hij zijn derde moord. In Weimar schoot hij een taxichauffeur neer, die pas de daginkomsten bij een grootwarenhuis was gaan ophalen. Drie maanden later sloeg hij opnieuw toe. Toen schoot in Weimar twee geldtransporteurs dood en maakt voor 50.000 euro buit.

bij die overval kreeg hij hulp van een vrouw. Zij zat in haar wagen op uitkijk en reed daarna samen met Norman Volker Franz weg. Bij beide overvallen droeg Franz geen masker, geen muts. Hij was perfect herkenbaar voor de getuigen.

Franz bij zijn aanhouding in Portugal.

Immobiliën in Portugal

Anderhalf jaar later leidde een internationale zoektocht naar Portugal. In de kustgemeente Albufeira was Franz ondertussen aan de slag in zijn eigen immobiliënkantoor dat hij onder de naam Michael Stuever runde. Franz was ondertussen getrouwd en had een kind. Na een tip werd hij daar aangehouden.

En dan gebeurde het ongelooflijke: nog voor zijn uitlevering aan Duitsland kon Franz ontsnappen uit de gevangenis van Lissabon. Opnieuw dus. Sindsdien wordt in heel de wereld gezocht naar de vijfvoudige moordenaar.

Beloning

Volgens het Bundeskriminalamt (de Duitse federale politie) is het niet uitgesloten dat de vijfvoudige moordenaar in een Portugees-spekend land zit. Het Bundeskriminalamt biedt nu 25.000 euro voor de tip die tot de aanhouding van Franz kan leiden.