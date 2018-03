Man wordt door Belgische politie van Ryanair-vliegtuig gezet en sterft enkele dagen later

Er loopt een onderzoek naar de dood van een Slovaakse bouwvakker. Die stierf nadat hij op de luchthaven van Charleroi door de politie van een vliegtuig van Ryanair werd verwijderd omdat hij te veel amok maakte. De familie van de man wil weten of de politie daarbij buitensporig geweld gebruikte.

De feiten dateren van 23 februari. Een Slovaakse bouwvakker die in ons land werkte en even naar huis terugkeerde, wilde zijn ticket niet tonen en was volgens getuigen ook agressief toen hij aan boord van een Ryanair-vlucht van Charleroi naar Bratislava stapte.

De politie werd erbij gehaald en die moest de man onder dwang van het toestel halen. Daarop vertrok de vlucht zonder hem en werd hij meegenomen voor verhoor. Omdat hij zo heftig te keer ging, moest de politie hem in bedwang houden.

Begin deze week is de man overleden aan een voorlopig nog onbekende oorzaak. Maar volgens de Slovaakse publieke omroep RTVS, die contact had met de familie van de 40-jarige man, is er mogelijk een link tussen het optreden van de politie in ons land en zijn dood.

Het hoofd van het Slovaakse ministerie van Buitenlandse Zaken, Igor Skocek, zegt dat de Slovaakse ambassade in Brussel de zaak opvolgt en in contact staat met de familie. Die wil vooral weten of de politie buitensporig geweld heeft gebruikt en of er een link kan zijn tussen het incident van vorige week en de dood van de man.

Het parket van Charleroi kan voorlopig enkel bevestigen dat er een onderzoek is geopend naar de omstandigheden.