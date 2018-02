55-jarige man toont hoe hij vermoord wordt tijdens Facebook Live

De dood van een Amerikaanse man is live uitgezonden op Facebook in de Verenigde Staten. Het slachtoffer, muzikant Prentis Robinson, was zichzelf aan het filmen met een selfiestick, toen de dader enkele schoten afvuurde. De man stierf ter plekke. Dat schrijven verschillende lokale media.

Prentis Robinson (55) uit Wingate, North Carolina, was maandagochtend aan het wandelen in een residentiële wijk, toen hij besloot om een Facebook Live op te starten. Hij kwam net van bij de lokale politie, omdat zijn gsm gestolen was. Zoals vaker vertelde hij tegen zijn kijkers over de conflicten in zijn buurt.

Hij stopte zijn relaas, toen er plots een voorbijganger passeerde. De tegenligger had een lang voorwerp bij zich, zo konden de volgers zien. Van zodra de twee mannen elkaar naderden, werd Robinson onrustig. Hij reageerde angstig, en herhaalde meermaals: “Je bent live, je bent live”, riep hij. Enkele seconden later volgden er schoten. De selfiestick en de camera vielen op de grond, terwijl Robinson geen geluid meer maakte.

De Amerikaan stierf ter plekke aan zijn verwondingen. De buurt stond in rep en roer, terwijl de politie ook van Facebookvolgers verschillende ongeruste telefoontjes kreeg. De agenten moesten maar enkele meters verder hun straat kijken, om het slachtoffer te zien liggen.

Ondertussen is er een 65-jarige buurtbewoner opgepakt. Douglas Cleveland Colson woonde al jaren in de wijk en was een bekende bij de politie. Wat zijn motief zou zijn, en of hij wel degelijk de dader is, is nog niet bekend.