Proximus League - Broer van Vincent Kompany keert terug naar Roeselare

Roeselare - François Kompany, de jongere broer van Rode Duivel en Manchester City-aanvoerder Vincent Kompany, heeft een contract tot juni 2019 ondertekend bij 1B-club Roeselare.

De 28-jarige linksvoetige verdediger was ook de vorige twee seizoenen op Schiervelde aan de slag, maar was er in juni vorig jaar einde contract. Nu sluit hij terug aan als vrije speler.

Kompany speelde vorig seizoen twintig matchen voor Roeselare, het seizoen daarvoor kwam hij slechts één zes speelminuten.

De West-Vlaamse club maakte ook bekend dat de talentvolle reservedoelman Steph Van Cauwenberge zijn contract op Schiervelde met twee seizoenen heeft verlengd.