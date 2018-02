Italiaanse politieman doodt zijn twee dochters en zichzelf

Een lid van de Italiaanse carabinieri heeft met zijn dienstwapen zijn vrouw neergeschoten, en daarna zowel zijn twee dochters als zichzelf omgebracht, zo hebben Italiaanse media uit officiële bronnen gemeld.

De man had in de plaats Cisterna di Latina, zeventig km ten zuidwesten van Rome, in de garage eerst zijn vrouw verrast en neergeknald. Daarop sloot hij zich met zijn twee dochters van acht en veertien jaar urenlang op in zijn appartement. Collega’s probeerden vergeefs hem ertoe te bewegen zich over te geven.

“Wij vrezen het ergste”, zei het provinciale hoofd van deze politiedienst vooraleer bij een bestorming de drie levenloze lichamen werden gevonden.

De vrouw is zwaargewond in een ziekenhuis opgenomen.

Blijkbaar stond het stel kort voor een scheiding.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be