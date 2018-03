Ook voormalig Anderlecht-doelwit kan niet aan het grote geld weerstaan (maar is wel Plan B voor Teodorczyk)

Yannick Carrasco en Orlando Sa zijn niet de enigen die niet kunnen weerstaan aan het grote geld in de Chinese Super League. Ook Richmond Boakye trekt richting Azië. Weliswaar als Plan B voor Lukasz Teodorczyk...

Boakye stond een tijd lang in de belangstelling van Anderlecht. De 24-jarige Ghanees scoorde aan de lopende band bij Rode Ster Belgrado en paars-wit was deze winter druk op zoek naar een vlot scorende spits. In alle competities deed Boakye 23 keer de netten trillen voor de Servische topclub.

Het plan van Anderlecht was simpel: Teo van de hand doen en Boakye als vervanger in huis halen. Dat bleek echter makkelijker gezegd dan gedaan, zeker toen ook andere clubs zich gingen melden voor de Ghanees. Zelfs Chelsea zou interesse getoond hebben, terwijl ook Rennes en Crystal Palace hun pijlen richtten op de spits.

OFFICIAL: Jiangsu Suning have completed the signing of Ghanaian striker Richmond Boakye from Red Star Belgrade. pic.twitter.com/MbmDQK97v3 — TransferMarkt China (@asaikana) 28 februari 2018

Teo kon naar het Chinese Jiangsu Suning maar die deal raakte uiteindelijk niet rond, waardoor Anderlecht ook naast Aleksandar Mitrovic greep. Paars-wit moest het stellen met huurling Lazar Markovic terwijl het rond Boakye even stil bleef. Tot nu. De Ghanees is sinds deze week speler bij… Jiangsu Suning. Het Plan B voor Teo dus.

Boakye, die een tijdje op de loonlijst bij Juventus stond, kostte de Chinese club 5,5 miljoen euro. Hij zou liefst 4 miljoen per jaar plus bonussen gaan verdienen bij de club van coach Fabio Capello; vorig seizoen twaalfde in de Super League. Ook Lorient-spits Benjamin Moukandjo maakte de overstap richting Suning, net als ex-Milanverdediger Gabriel Paletta.