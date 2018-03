Het contrast is groot: Vijf jaar geleden streden ze nog tegen elkaar om het behoud, nu vechten Beerschot en Cercle om promotie

In 2013 streden (toen nog) Beerschot AC en Cercle Brugge tegen elkaar om het behoud in eerste klasse. Nu, bijna vijf jaar later, is de cirkel rond en maken de twee clubs onder elkaar uit wie promoveert naar de Jupiler Pro League. Beerschot verloor destijds de strijd om degradatie, de club werd een maand later failliet verklaard en herrees als KFCO Beerschot Wilrijk. Behalve revanche nemen, kunnen de Antwerpenaren ook Belgische voetbalgeschiedenis schrijven door een vijfde keer op rij te promoveren.

Groot contrast met vijf jaar geleden dus toen de twee clubs onder elkaar uitmaakten wie moest degraderen. Nu strijden de twee om promotie. In het seizoen 2012-2013 werden Beerschot AC en Cercle Brugge verbannen naar Play-off 3, waar het systeem van best-of-five werd gehanteerd. Groen-zwart eindigde in de reguliere competitie laatste met 14 punten, Beerschot stond een plaatsje hoger met 23 punten, daardoor kregen de Antwerpenaren drie punten bonus in PO3. Maar zelfs met die bonus slaagden ze er niet in om Cercle af te houden.

William Carvalho scoorde voor Cercle in de tweede wedstrijd van Play-off 3. Foto: BELGA

Beerschot AC won de eerste wedstrijd, maar daar bleef het ook bij. Cercle was de sterkste in de drie daaropvolgende wedstrijden en behaalde zo negen punten tegenover zes voor de Antwerpenaren. De Kielse ratten moesten na 24 seizoenen in eerste klasse degraderen, maar kregen geen licentie meer. Daarop volgde het faillissement. Beerschot AC hield op te bestaan, stamnummer 3530 werd geschrapt. De supporters stapten massaal over naar KFCO Wilrijk dat zijn naam veranderde naar ‘KFCO Beerschot Wilrijk’.

KFCO Beerschot Wilrijk speelde in 2013 nog in eerste provinciale. Intussen slaagden ze erin om vier seizoenen op een rij te promoveren. Ze gingen achtereenvolgens naar vierde klasse C, derde klasse B, eerste amateur klasse en eerste klasse B. Daarmee schreven ze al Belgische voetbalgeschiedenis, maar nu hebben de Kielse ratten dus de kans om er nog een vijfde promotie op een rij bovenop te doen.

Beerschot Wilrijk viert de titel in de eerste amateur klasse. Foto: TOM GOYVAERTS/GMAX Agency

Cercle degradeert twee seizoenen later dan toch

Groen-zwart moest zich in 2013, na de winst in Play-off 3 tegen Beerschot, nog eens bewijzen in de eindronde tegen drie eersteklassers (Moeskroen-Peruwelz, Westerlo en Woluwe) en deed dat met verve. De Bruggelingen wonnen die eindronde en verlengden hun verblijf in eerste klasse.

Twee seizoenen later degradeerde groen-zwart dan toch. Cercle verloor in het seizoen 2014-2015 Play-off 3 van Lierse SK (intussen ook in 1B). De eerste twee seizoenen in de Proximus League verliepen niet vlekkeloos. Zowel in het seizoen 2015-2016 als in het seizoen 2016-2017 kon de club zich pas op de voorlaatste speeldag verzekeren van het behoud. Maar nu lijken ze hun draai gevonden te hebben en strijden ze dus om promotie.

Cercle viert winst in de tweede periode van de competitie na gelijkspel tegen Union. Foto: BELGA

Strijd om promotieticket naar Jupiler Pro League

KFCO Beerschot Wilrijk eindigde pas vijfde in de Proximus League, maar was dankzij hun eerste plaats na de eerste periode al zeker van de finalewedstrijden. Cercle pakte de winst in de tweede periode en is zo de tegenstander van Beerschot.

De Kielse ratten eindigden het laagste van de twee en moet daardoor beginnen in eigen huis op zondag 4 maart (16u), de terugwedstrijd wordt gespeeld op zaterdag 10 maart (20u) in Jan Breydel. Geen sprake meer van een best-of-five of einderondes dus, de winnaar van het dubbele duel promoveert rechtstreeks naar 1A.

Het belang van de wedstrijd voor beide clubs is duidelijk, Beerschot Wilrijk vertrok 19 februari ter voorbereiding op stage naar Spanje. Cercle vertrok een dag later op teambuilding naar De Panne. Marc Brys staat in een uitverkocht Olympisch stadion voor de aartsmoeilijke opdracht om revanche te nemen op het verlies van vijf jaar geleden. Ook Frank Vercauteren staat met Cercle voor een aartsmoeilijke opdracht, zij moeten Beerschot van een vijfde promotie op een rij houden.