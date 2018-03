Zinho Vanheusden heeft goed nieuws over blessure en geeft toe: “Standard was de enige optie”

Het 18-jarige toptalent Zinho Vanheusden, deze winter door Standard voor anderhalf seizoen gehuurd van Inter Milaan, werd woensdag officieel voorgesteld aan de pers. De verdediger moet de komende maand wel nog vanaf de zijlijn toekijken.

“Ik ben nu vijf maanden bezig met revalideren”, stak de Limburger, die in september zijn kruisbanden scheurde tijdens een Youth League-duel met Inter, van wal. “Op dit moment kan ik duurlopen aan. Ik probeer voorzichtig ook mijn knie van richting te laten veranderen. Voorlopig verloopt alles goed. Normaal gezien zal ik over een maand de groepstrainingen kunnen hervatten.”

Vanheusden zou zo in theorie nog enkele wedstrijden in de play-offs kunnen spelen. “Maar dat is niet mijn eerste doel”, counterde de verdediger. “Ik wil volledig hersteld zijn voor volgend seizoen. Alles wat daar dit seizoen nog bijkomt, is bonus.”

Vanheusden overlegde met zijn familie en makelaar en besloot uiteindelijk zich in België laten opereren en het programma ‘Move to Cure’, in het centrum van Lieven Maesschalk, te volgen. “Mijn vader (Johan Vanheusden, oud-profvoetballer bij Beerschot en Seraing, red) heeft dezelfde blessure gehad en kwam sterker terug. Hij is dus een ervaringsdeskundige. Ook Luciano Spalletti (de coach van Inter, red) zei me hetzelfde.”

Vanheusden kon op veel interesse rekenen voor een huurperiode van anderhalf jaar, waaronder op die van Club Brugge. Maar hij wilde enkel naar Standard komen. “Dat is hetgeen ik mijn makelaar heb duidelijk gemaakt. Standard was de enige optie. Ik ben hier opgeleid en ik ben al sinds mijn vijfde supporter van de club. Daarom ook, of ik nu speel of niet, hoop ik dat de club play-off I bereikt en Europees voetbal haalt.”