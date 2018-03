Dortmund in de ban van dertienjarige spits: 30 goals gescoord, ook al is hij drie jaar jonger dan de rest

Is Youssoufa Moukoko het nieuwe wonderkind van het Duitse voetbal? Bij BVB Dortmund geloven ze alvast van wel. De 13-jarige scoort aan de lopende band bij de U17.

Moukoko werd op 24 november 2004 geboren in Kameroen maar is wel degelijk eigenaar van een Duits paspoort. Vorig seizoen werd hij door Dortmund overgenomen van de Duitse tweedeklasser Sankt Pauli, de volksclub uit Hamburg. Sinds zijn overgang naar Dortmund is de opgang van Moukoko niet meer te stuiten. Afgelopen seizoen scoorde hij als 12-jarige maar liefst 33 keer voor de U15 van Dortmund en was hij de drijvende kracht achter het winnen van het regionale kampioenschap. Het leverde hem meteen twee selecties op voor het nationale jeugdelftal van Duitsland.

Dortmund besloot de dan 12-jarige Moukoko bij de start van het seizoen door te schuiven naar de U17, normaal voorbehouden voor spelers van zestien jaar. Ondanks het leeftijdverschil stond er op het scoringsvermogen van de jonge aanvaller geen maat. Onder meer dankzij drie hattricks zit Moukoko intussen aan dertig doelpunten na amper zestien wedstrijden. Bij de Duitse traditieclub zijn ze er dan ook van overtuigd dat ze de spits van de toekomst uit de eigen jeugdwerking zullen kunnen halen.