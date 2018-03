Met dit retrotruitje wil Club Brugge straks de titel veroveren

Nieuwe shirts voor Club Brugge bij de start van Play-off 1. Kledijleverancier Macron ontwierp op vraag van Club een volledig nieuw shirt voor de finale strijd van de competitie. De inspiratie? De allereerste blauw-zwarte tenue uit 1907.

Tot 1907 speelde Club Brugge in het licht- en donkerblauw. Maar omdat de supporters het donkere blauw als zwart aanzagen schakelde Club gauw over naar een variant waaraan het vandaag nog steeds haar bijnaam heeft te danken: blauw-zwart. Dat eerste blauw-zwarte shirt bestond uit een volledig zwarte en volledig blauwe borsthelft en dat concept wordt tijdens PO1 in ere hersteld. Het shirt kent bovenaan zelfs een traditionele sluiting met koordjes al worden deze wel in het shirt zelf gestikt.

Club lanceerde het shirt gisterenavond trouwens volgens het De Stoel-principe, verwijzend naar de traditionele afsluiter van het populaire zomerprogramma 1000 zonnen. De eerste tien fans die de locatie van de stoel – de nabijgelegen campus van Vives Hogeschool – wisten te bereiken en een blauw-zwart attribuut mee hadden, kregen de eerste shirts toegestopt uit de handen van Hans Vanaken.