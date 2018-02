VIDEO. Carine (60) en Danny (61) waren drie dagen ongewild noodcentrale, maar brandweer maakt dat nu helemaal goed

De Panne / Veurne - Carine Maricau (60) en Danny Maes (61) uit de Doornstraat in Adinkerke, een deelgemeente van De Panne, kregen vorige week van woensdag tot en met vrijdag de telefoonoproepen binnen van brandweerpost Veurne. De brandweer heeft hen nu op gepaste wijze bedankt.

"Dat komt hoogstwaarschijnlijk door een fout in het doorschakelingssysteem", zegt Kristof Louagie, communicatieambtenaar bij Brandweer Westhoek. "We zoeken uit wat er precies misliep. We vermoeden dat er een update is gebeurd aan de software, waardoor het telefoonnummer van Carine en Danny verkeerdelijk onder de doorschakelknop zat. Wij kwamen dit pas vorige week vrijdag te weten doordat Carine zelf de dispatching van Brandweer Westhoek op de hoogte had gebracht." Daarna was het euvel binnen het uur opgelost. Het koppel had toen al onder meer een oproep binnengekregen voor een schoorsteenbrand van mensen, die het administratief nummer hadden gebeld.

"Zij hebben de melders meteen doorverwezen naar 112, wat eigenlijk hét noodnummer is voor alle noodsituaties. We wilden het koppel bedanken met een boeket bloemen en doos pralines voor het drie dagen lang plichtbewust beantwoorden van de telefoonoproepen, ons te verontschuldigen voor het ongemak en naar de bevolking nogmaals het correct gebruik van het noodnummer 112 aan te kaarten."

Overdag

"Ik had niet verwacht dat de brandweer hier met hun loeiende sirenes zou aankomen", aldus een verraste Carine. "Die kleine attentie van de brandweer is helemaal uit de hand gelopen, we zijn hen heel dankbaar. Dit is een heel speciale ervaring. We kregen een 20-tal oproepen, die we systematisch doorverwezen naar 112. Gelukkig gebeurden de oproepen enkel overdag. We zijn blij dat alles goed afgelopen is en dat er geen onnodige slachtoffers vielen door het misverstand."