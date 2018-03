Juventus plaatst zich voor vierde keer op rij voor Italiaanse bekerfinale, Milan verder na penaltythriller

Juventus heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Italiaanse Beker. Het won na de heenmatch nu ook de terugmatch met 1-0 van Atalanta Bergamo. De tweede halve finalist wordt later op de avond bekend na de partij tussen Lazio Roma en Milan

Na de 0-1-zege uit de heenmatch kon Juventus afwachtend aan de partij beginnen. De thuisploeg begreep echter al snel dat de Bergamasken zich niet zomaar uit de Beker wilden laten spelen. Atalanta dreigde enkele keren alvorens Juventus dan toch het initiatief overnam maar onder meer Mandzukic kon een opgelegde kans niet afmaken.

Een beetje zoals jij en je vrienden op versiertoer, altijd nét niet #FinalevoorJuve pic.twitter.com/n2CaI62PBe — Play Sports (@playsports) February 28, 2018

In de tweede helft sloop er dan toch enige nervositeit in het spel van de thuisploeg en bezoekende spits Gomez leek te profiteren. Hij verscheen alleen voor Buffon, trapte van ver op doel maar zag zijn poging tergend traag via de verkeerde kant van de paal buitengaan. Juventus reageerde alert: Douglas Costa trapte op de paal, een penaltyfout op Matuidi werd door Pjanic omgezet. Boeken toe en vierde opeenvolgende finale voor Juventus.

Milan verder na penaltythriller

In de andere halve finale tussen Lazio Roma en AC Milan werd net als in de heenmatch opnieuw niet gescoord, ook niet in de verlengingen. Dus viel de beslissing door het trappen van penalty’s. Daarin trok Milan na een heuse thriller uiteindelijk aan het langste eind.