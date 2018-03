Ze werd zelf seksueel misbruikt in haar jeugd. Nu wil Liesbeth enkele hardnekkige mythes daarover de wereld uit helpen

Ooit was ze zelf slachtoffer van seksueel geweld en misbruik, Liesbeth Kennes (33). Vandaag is ze expert, op wie ook deze krant al tientallen keren een beroep deed. Maar waar wij tot voor kort de vragen stelden, neemt Kennes nu zélf het woord. Met haar boek ‘Alleen Ja Telt’, dat sinds gisteren in de winkel ligt, wil ze het brede publiek afhelpen van de “hardnekkige mythes en misverstanden” over misbruik. “U moet dringend een aantal dingen weten, willen we op een dag seksueel geweld de wereld uit.”