Man (39) sterft na val uit hoogtewerker tijdens snoeien van boom

Het dodelijke arbeidsongeval vond plaats in de Ruddervoordsestraat in Zedelgem. Foto: */google street view

Zedelgem - Een 39-jarige man uit Houtave is woensdagavond om het leven gekomen bij een arbeidsongeval in de Ruddervoordsestraat in Zedelgem. Hij viel er uit een hoogtewerker toen hij een boom aan het snoeien was. Alle hulp kwam te laat.

De tuinier uit Houtave was woensdagavond samen met enkele collega’s aan het werk in de Ruddervoordsestraat in Zedelgem. Daar waren ze verschillende bomen aan het snoeien. Rond 18.15 uur ging het gruwelijk mis. De 39-jarige man stond op dat moment in een hoogtewerker om de grote takken te snoeien.

Plots zagen zijn collega’s hoe een grote tak afbrak en op het bakje van de hoogtewerker viel. Het bakje kreeg een serieuze slag en de tuinman viel er uit. Hij belandde enkele meters lager op de grond. Zijn kameraden probeerden nog om hem te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat.

De politie werd verwittigd en zette de plaats onmiddellijk af. Ook het parket van Brugge werd opgetrommeld. Zij kwamen ter plaatse om de precieze omstandigheden verder te onderzoeken. Aangezien het om een arbeidsongeval gaat, zal wellicht het arbeidsauditoraat zich later over de zaak ontfermen.