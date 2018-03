Seksparadijzen Thailand en Gambia ruziën over welk land écht de verkeerde toeristen lokt

Welk land is er nu écht een bestemming voor sekstoerisme: Thailand £of Gambia? Het is de ­inzet van een heuse diplomatieke rel tussen de twee landen, na een uitspraak van de Gambiaanse minister van Toerisme. “Wie een seksvakantie wil, moet maar naar Thailand gaan. Gambia is geen seks­bestemming. ­Elke Gambiaan zou dat moeten herhalen”, ­vertelde Hamat Bah in een interview. Zijn uitspraken schoten bij de Thaise overheid in het verkeerde keelgat. Er volgde een officiële protestbrief en in een tv-interview benadrukte minister van Cultuur Veera Rojpojchanarat dat die verwijten achterhaald zijn. “Het wás een ­probleem, maar sinds het ministerie van Cultuur moraliteit heeft ­gepromoot, is de ­situatie fel verbeterd.” Jammer ­genoeg klopt de uitleg van geen van beide excellenties ­helemaal.