Het koudste dorp in België is bedekt met een dik pak sneeuw maar de inwoners hebben “het al kouder geweten” Video: VTM

In Elsenborn schijnt de zon volop en bedekt een flink pak sneeuw de straten. Het dorp dat zich op een hoogte van 630 meter boven de zeespiegel bevindt, is de koudste plek in België. Maar zelfs op de koudste 28ste februari ooit vinden de inwoners van het piepkleine dorp dat het nog kouder kan.

Het is momenteel rond -7 graden Celsius in de deelgemeente van Bütgenbach, een stad in de Belgische Oostkantons, maar door de ijzige wind voelt het heel wat kouder aan in het dorp. De straten zijn er open, waardoor de felle windvlagen vrij spel hebben en de meeste Belgen zouden rillen van de kou. “Het gaat wel”, vertelt een inwoner stoïcijns aan het VTM Nieuws. “Ik heb het al kouder geweten. Op een dag was het hier eens dertig graden onder het vriespunt. We zijn het gewend.”

Afgelopen nacht daalde het kwik in Elsenborn tot -18 en lagen de maximumtemperaturen overdag rond de -2 graden in andere delen van het land. Daardoor is het volgens het KMI de koudste 28ste februari sinds de metingen begonnen in 1901. Het vorige record dateert al van 1904, toen werd het niet warmer dan -0,8 graden Celsius.