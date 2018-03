Rampspoed voor PSG: Neymar moet dan toch onder het mes en mist cruciale match tegen Real

Neymar zal eind deze week in zijn thuisland dan toch geopereerd worden. Dat heeft zijn club Paris Saint-Germain woensdagavond bekendgemaakt.

De Braziliaan liep zondag in de wedstrijd tegen Marseille een verstuiking van de rechterenkel en een barstje in een middenbotsbeentje op, maar er was lang onduidelijkheid over de ernst van de blessure.

In Braziliaanse media verschenen begin deze week berichten dat Neymar zich wilde laten opereren, om na een revalidatie van twee maanden topfit naar het WK in Rusland te kunnen trekken. Maar PSG-coach Unai Emery sprak dat nadien tegen. “Neymar moet niet onder het mes en raakt mogelijk nog fit voor de wedstrijd van volgende week tegen Real Madrid”, beweerde de Spaanse trainer. Neymars vader en zaakwaarnemer repliceerde hierop dan weer dat de aanvaller zeker zes tot acht matchen out zou zijn.

PSG brengt nu duidelijkheid. “In overeenstemming met de speler hebben we gekozen voor een operatie”, klinkt het op de website van de Franse club, die geen details geeft over de revalidatieduur.

Voor PSG is de afwezigheid van Neymar een stevige domper. De ploeg uit Parijs werkt volgende week dinsdag in eigen stadion de return van de achtste finales van de Champions League af tegen Real. Thomas Meunier en co verloren de heenmatch in Santiago Bernabéu met 3-1.