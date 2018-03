Eén duif zet zowat hele provincie in het duister

Een duif heeft er woensdagavond voor gezorgd dat de straatverlichting in vrijwel alle straten in de Nederlandse provincie Friesland het een tijd lang niet deed.

Volgens een woordvoerder van netbeheerder Liander was de vogel een installatiehuisje in het plaatsje Oudehaske binnengevlogen vanwaaruit de straatverlichting in de provincie wordt aangestuurd. Daardoor is een kortsluiting ontstaan. De duif heeft het incident niet overleefd.

Er kwamen meldingen vanuit tal van plaatsen verspreid over de hele provincie waar de straatverlichting was uitgevallen. Ook op de eilanden Terschelling en Ameland viel de openbare verlichting uit.

Rond 18.30 uur kwamen de eerste meldingen binnen, waarna monteurs op pad gingen. Rond 20.30 uur was de storing verholpen. Het is niet bekend hoe de duif in het installatiehuisje terecht is gekomen. “Normaal zijn die afgesloten. Zoiets heb ik nog niet eerder meegemaakt”, zei de woordvoerder.