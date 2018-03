Uitzendbureau Accent reikt tot 1.500 euro uit aan wie vacature helpt invullen

Het is krap op de arbeidsmarkt en dat dwingt de uitzendsector tot extreme maatregelen. Dus voert HR-bedrijf Accent een premie in voor wie hen aan kandidaten kan helpen om hun 11.000 vacatures te vullen. De gemiddelde werkkracht levert de eerlijke vinder ­tussen de 100 à 150 euro op, voor een gegeerde – in de ­knelpuntberoepen – loopt dat op tot 1.500 euro.

Het lijkt wel de omgekeerde wereld, uitzendkantoren die mensen geld aanbieden om vacatures te vullen. Maar dat is precies wat Accent gaat doen. “Iedereen kent wel iemand die werk zoekt. Het zijn die netwerken die we willen aanboren”, zegt chief marketing officer Lieven Van Nieuwenhuyze van Accent.

Elke vacature op de sollicitatie-app SWOP heeft voortaan een prijskaartje. Dat gaat van 60 euro voor de minst tot 1.500 euro voor de meest gegeerde kandidaten. Die laatste moet je vooral in de ICT-sector gaan zoeken.

Bedoeling is dat mensen die vacatures gaan delen op sociale media. Als dan een kennis de job binnenrijft, krijgt de eerlijke vinder dan de beloofde premie. “Maar het is de originele bron die het geld krijgt”, zegt Van Nieuwenhuyze. “Dus als iemand jouw link nog eens deelt, dan blijft het geld voor jou.” Hij hoopt bovendien dat mensen handeltjes gaan opzetten in vacatures. “Door bijvoorbeeld via Google advertentielinks naar onze jobs te plaatsen. Of een lasser die zelf de link plaatst, de job zélf binnenhaalt en de premie op zak steekt als toemaatje.”

Om alle 11.000 vacatures in te vullen heeft Accent een miljoen euro veil. “Dat zal ons wat kosten, maar als we de jobs niet bij de mensen krijgen, dan krijgen we helemaal niets.”

Vergrijzing

De zet van het uitzendbureau noemt arbeidsmarkteconoom Stijn Baert (UGent) bijna logisch. “De krapte op de arbeidsmarkt slaat hard toe. De economie is hersteld van de crisis, de vergrijzing speelt op en sommige knelpuntberoepen zijn al jaren een probleem. Op de productmarkt bestaat het systeem al: bedrijven als Scarlet en Groupon belonen hun klanten als die nieuwe klanten aanleveren.”

“Het idee van Accent is creatief”, zegt Paul Verschueren van Federgon, de koepel voor de HR-dienstverleningssector. “Het is nu aan hun concurrenten om met iets nieuws op de proppen te komen om bij te blijven.”