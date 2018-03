Tottenham in de sneeuw ook zonder Belgen in de basis naar kwartfinale FA Cup, videoref eist hoofdrol

Tottenham heeft zich moeiteloos geplaatst voor de kwartfinale van de FA Cup. Ondanks de sneeuwval ging het probleemloos voorbij derdeklasser Rochdale. Het werd uiteindelijk 6-1 voor de Spurs die zonder Belgen in de basis aan de wedstrijd begonnen.

Zowel Jan Vertonghen (enkel) als Toby Alderweireld (hamstrings) keken noodgedwongen geblesseerd toe. Man-in-vorm Mousa Dembélé werd dan weer gespaard voor de CL-return volgende week tegen Juventus. Hij kreeg op de bank het gezelschap van topschutter Harry Kane.

LLorente scoorde drie keer. Foto: Action Images via Reuters

Rochdale hield de Spurs vorige week nog op twee-twee en ook nu leek het op een spannende wedstrijd uit te zullen draaien. De Zuid-Koreaan Son bracht de thuisploeg al snel op voorsprong maar op het halfuur zorgde Humphrys voor de gelijkmaker. Tussenin had de videoref - nog niet actief in de Premier League, al wel in de FA Cup - een hoofdrol opgeëist. Hij keurde eerst een doelpunt van Lamela af, maakte daarna van een vrije trap een penalty voor Tottenham die dan weer werd afgekeurd omdat Son zijn aanloop niet in één vloeiende beweging had afgewerkt.

Problemen dus voor Tottenham. Bovendien begon het almaar harder te sneeuwen wat het combinatievoetbal van de Londonse club zeker niet vergemakkelijkte. Na de pauze brak echter de weerstand van de bezoekers. Llorente nette op twaalf minuten tijd een zuivere hattrick en Son mocht er met zijn tweede van de avond 5-1 van maken. Tussenin mocht Mousa Dembélé alsnog zijn opwachting maken voor een half uurtje. Walker-Peters maakte er in blessuretijd nog 6-1 van.

Tottenham neemt het op zeventien maart in de kwartfinale op tegen Swansea.