Aannemer bezorgt tientallen kinderen schaatspret

Diksmuide - Tom Mattelin (46) is aannemer in grondwerken en heeft een terrein van vele honderden vierkante meter genivelleerd en met water laten vollopen. Nu is dit de openlucht ijspiste van Leke. De kinderen stroomden woensdagmiddag in groten getale toe.

Aannemer Tom Mattelin heeft een groot terrein naast zijn hangaar op de hoek van de Schorestraat en de Oostendestraat in Leke. “Vorige week heb ik met mijn kraan dat terrein genivelleerd. Nadien heb ik het met een half miljoen liter water laten lopen. Na de vorst van de voorbije dagen is dit nu één grote ijsvlakte. De ondergrond is bevroren en dat verhindert het wegspoelen van het water. Deze kunstmatig gecreëerde ijsvlakte is maximum vijftien centimeter diep. De dikte van het ijs is tussen de drie en de zeven centimeter. Dat is voldoende voor de kinderen. Deze ijspiste bevindt zich op het land en is dus geen diepe waterput met een laagje ijs erop. Wie door het ijs zakt, loopt geen gevaar”, vertelt hij.

Toch laat hij enkel kinderen toe. “De volwassenen moeten aan de kant blijven want als het ijs te grote schade oploopt, is de pret voor de kinderen voorbij. Het wordt dan voor hen te gevaarlijk om te schaatsen en dat is niet de bedoeling”, Zegt Mattelin.

“Voor ons alleen”

“We hebben dikke wollen sokken en een stevige jas aangetrokken. Het is winters koud maar dat deert ons niet. We maken plezier en schaatsen samen met de andere kinderen van het dorp. We hebben deze grote ijsvlakte voor ons alleen omdat de mama's en de papa's niet op het ijs mogen schaatsen. Ze drinken ondertussen een warme chocolademelk in de hangaar”, luidt het in koor bij de kinderen.

“Ik heb een voorraad van driehonderd paar schaatsen gekocht. Ieder kind mag gratis op het ijs, maar ik vraag vier euro als ze mijn schaatsen willen gebruiken. Straks stijgt de temperatuur alweer en treedt de dooi in. Daar gaat mijn ijspiste. Het is straks gedaan met de ijspret”, zegt Mattelin al lachend.