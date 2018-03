Verrassende naam: Oostende wil Hugo Broos binnenhalen als sportief manager

Verrassing in de maak bij KV Oostende. De kans is groot dat Hugo Broos er – samen met Johan Plancke – Luc ­Devroe opvolgt. Een carrière­switch voor de ­65-jarige trainer.

Dat Marc Coucke zijn luitenant Luc Devroe meeneemt naar Anderlecht, is een serieus probleem voor KV Oostende. Met ­Devroe verliest KVO immers bakken sportieve kennis en contacten. Maar de opvolger staat intussen wel klaar. Correctie: de opvolgers, meervoud.

Zoals we al schreven komt Johan Plancke Oostende versterken. Plancke komt over van 1B-club Roeselare, waar hij de voorbije jaren eigenlijk de hele boel runde: transfers, budgetten, licentie... Hij wordt vandaag normaal gezien voorgesteld als manager en zal vooral de rechterhand worden van algemeen directeur Patrick Orlans en kersvers voorzitter Peter Callant. Maar voor het sportieve krijgt hij nog hulp. In principe van een verrassende naam: Hugo Broos. De kans is groot dat Broos de functie van sportief manager zal bekleden en ­Plancke dus zal ondersteunen.

Als alles geofficialiseerd raakt, maakt de 65-jarige Broos een ­opvallende switch. Hij is na zijn spelerscarrière alleen aan de slag geweest als trainer. Hij had succes met Club Brugge, Moeskroen, Anderlecht en Racing Genk en natuurlijk recent nog met Kameroen. Iets meer dan een jaar geleden won hij de Africa Cup. KVO zocht een ervaren voetbalman en is wat dat betreft aan het juiste adres.

Instaan voor transfers

Broos, sinds december bondscoach af en dus vrij, hoopte al een tijdje op een nieuwe kans in België en uitte geregeld zijn frustratie dat die er niet kwam. Vorige maand wou KV Mechelen hem wel, maar zo laat in het seizoen wou hij zich niet in dat avontuur storten. Nu wordt het normaal gezien dus Oostende. Gisteravond wou Broos niet ingaan op het nieuws. Maar hij liet wel verstaan dat hij zich klaar voelt voor een nieuwe rol. “Ik overweeg ook andere functies, ja. Het hoeft niet meer per se trainer te zijn.”

Als sportief manager zou hij voor het eerst instaan voor de transfers, al deed hij die ten tijde van Moeskroen eigenlijk ook. En sowieso heeft hij met Plancke, ook ­ex-makelaar, een goeie leermeester.