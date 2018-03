Dertig jaar geleden: de dag dat zelfs Club Brugge staakte

Zo gestructureerd als bij De Lijn of de NMBS verliep het niet, maar dertig jaar geleden had de voetbalwereld zijn eigen stakingsverhaal. Een dispuut rond premies leidde in 1988 tot een korte, maar krachtige staking bij Club Brugge. Relaas uit de kleedkamer van hoe het toen echt verlopen is. Of toch hoe de hoofdrolspelers van toen het zich nu nog herinneren.