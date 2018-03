CLUBNIEUWS. Marc Coucke pas op 26 maart voorzitter Anderlecht, Club zoekt het in Polen

De 29ste speeldag nadert, de ontknoping van de reguliere competitie is nabij. Hoe is het met de clubs gesteld, wie is geblesseerd en wie geraakt speelklaar. Wij verzamelden voor u het meest relevante clubnieuws.

Anderlecht: Marc Coucke pas op 26 maart voorzitter?

Wie denkt dat Marc Coucke (foto) Anderlecht nu al helemaal naar zijn hand zet, trekt voorbarige conclusies. Nu hij KV Oostende officieel heeft overgelaten, mag de miljardair al wat snuisteren bij paars-wit en de zaken analyseren, maar hij mag nog geen beslissingen nemen. Doet hij dat wel, dan riskeert hij een boete. De Belgische Mededingsautoriteit (BMA) moet de aankoop van Anderlecht nog goedkeuren en pas dan kan hij het geld voor de overname storten. In principe wordt daarvoor nu gemikt op 26 maart. Daarvoor is Coucke officieel nog geen voorzitter van Anderlecht, maar wel Roger Vanden Stock. Dat betekent dat bijvoorbeeld de overgang van Luc Devroe niet officieel op papier kan worden gezet, hoewel die nu wel is aangekondigd. De laatste competitiematch voor de play-offs – op 11 maart tegen Antwerp – wordt wel de emotionele afscheidswedstrijd van Roger Vanden Stock. Anderlecht organiseert voor Play-off 1 nog een korte oefenstage in Spanje.

Club Brugge flirt met Slask Wroclaw

Club Brugge is op zoek naar een club waar het zijn binnen- en buitenlandse jeugdspelers kan stallen. Nadat eerder het Deense Lyngby in beeld was, duiken er nu in Polen berichten op dat blauw-zwart interesse toont om een samenwerking op te starten met Slask Wroclaw, de club die blauw-zwart in 2013 nog een pijnlijk vroege Europese exit bezorgde. Meer zelfs, volgens Poolse media mocht Wroclaw al een delegatie van aan Club gelieerde zakenlieden ontvangen die interesse toonden in aandelen van de Poolse middenmoter, al werd dat nieuws ons niet bevestigd. Feit is wel dat Club op zoek is naar een club om eigen talenten ervaring te laten opdoen. Sinds bekendraakte dat Lyngby een mogelijke partner was, boden er zich spontaan een paar clubs aan. Mogelijk is Wroclaw zo’n club en is het contact met de Polen voorlopig niet meer dan van onderzoekende aard.

Kortrijk: rekenen op de vrouwen

Azouni zal vijf tot zes weken out zijn met een meniscusletsel. Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag organiseert KV Kortrijk op de slotspeeldag een Ladies@KVK. Concreet kunnen de vrouwen om 13 uur terecht in de Kouterzaal voor een cocktail of een cava. Elke vrouwelijke abonnee mag gratis een vriendin meenemen. Er is ook een Kereluitdaging aan verbonden. De Veekaa wil vak P van tribune 4 volledig vullen met vrouwen. Als dat lukt én de Kerels halen Play-off 1, dan trakteert de club het hele stadion op een glas cava.

Zulte Waregem: op zoek naar Speler van de Maand

Zoals maandelijks kunnen de fans van Zulte Waregem weer stemmen op hun Speler van de Maand februari. Genomineerden zijn SammyBossut (foto), Olayinka en nieuwkomers Björdal en Harbaoui. Die laatste was in zes matchen goed voor zes goals. Benieuwd of iemand hem nog de loef afsteekt. Harbaoui werd ook al verkozen tot Speler van de Maand in januari.

AA Gent: ook jeugd in Play-off 1

Wegens aanhoudende technische problemen bij zijn ticketingprovider zag AA Gent zich gisteren genoodzaakt om de start van de abonnementenverkoop voor Play-off 1 tot nader order nog wat uit te stellen. Komend weekend gaan bij de Elite Jeugd de play-offs van start. AA Gent komt uit in Play-off 1 en treft daarin Genk, KV Mechelen, Club Brugge, Anderlecht, Standard, OH Leuven en Charleroi. Op de eerste speeldag krijgen de jonge Buffalo’s al meteen een fraaie derby voor de kiezen tegen de concurrenten uit Brugge.

Lokeren: Monsecour verlengt contract

Arno Monsecour heeft gisteren zijn contract verlengd bij Sporting Lokeren tot 2021. Zijn vorige contract liep eind juni van dit jaar af. De 22-jarige centrale verdediger kwam op achtjarige leeftijd naar Lokeren en doorliep er alle jeugdreeksen. Momenteel is hij zelfs kapitein van de beloften. Bij het A-elftal kwam hij dit seizoen nog maar 92 minuten in actie in de competitie. In de beker speelde hij wel een volledige wedstrijd tegen Gent.

KV Mechelen: stormloop voor laatste match

De supporters wachten de resultaten van zaterdag niet af en zijn nu al massaal tickets aan het kopen voor de laatste thuismatch tegen Waasland-Beveren op 11 maart. Gisteren waren al meer dan 11.000 plaatsen (abonnementen en losse tickets) de deur uit. Uitzonderlijk veel elf dagen voor de match. Het duel tegen Waasland-Beveren wordt de laatste echte thuismatch van het seizoen. Nadien start de club met de afbraak van de hoofdtribune en wordt de rest van het seizoen – bij behoud – afgewerkt in een ander stadion.

Sint-Truiden: Tomiyasu in Play-offs

Legear mankte nog steeds door een tik die hij in Oostende incasseerde. Teixeira, die sukkelde met een voetblessure, trainde woensdag weer mee met de groep. Charisis (adductoren) deed licht loopwerk. Al bij het begin van de play-offs krijgen we allicht Tomiyasu een keer te zien. De talentvolle 19-jarige Japanner tekende begin januari voor STVV, maar arriveerde met een enkelblessure. Ceballos (adductoren) verteert zijn oefeningen goed, zolang hij in zijn comfortzone traint. Toch lijkt het erop dat hij pas volgend seizoen weer speelt.