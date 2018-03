Schilderij van Picasso, waarin maîtresse verborgen zit, geveild voor 50 miljoen pond

Een schilderij van Pablo Picasso van zijn muze Marie-Thérèse Walter, waarin ook de afbeelding van zijn latere maîtresse verborgen zit, Dora Maar, is woensdag in Londen geveild voor 49,5 miljoen pond (56,2 miljoen euro).

‘Vrouw met baret en geruite jurk (Marie-Thérèse Walter)’, een olieverfschilderij van 55 op 46 centimeter werd te koop aangeboden tijdens een veilig van impressionistische, surrealistische en moderne kunst van veilinghuis Sotheby’s in Londen. Het schilderij was geschat op 50 miljoen dollar (40 miljoen euro of 36,6 miljoen pond).

“Dit is een schilderij met een ongelofelijke waarde, uit een cruciale periode in de carrière van Picasso, in 1937, toen hij zijn grote werk ‘Guernica’ realiseerde”, zei James Mackie, de directeur van de afdeling impressionistische en moderne kunst van Sotheby’s. Het schilderij heeft een sterke autobiografische lading, zegt Mackie. Op de voorgrond is Marie-Thérèse Walter te zien, zijn maîtresse en muze gedurende een zekere tijd. “Maar ook Dora Maar, die hij in 1936 ontmoette, in de schaduw achter Marie-Thérèse.”